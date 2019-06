Fynsk kandidat om grænsekontrol: - Det er vanvittigt

Vi skal gøre folk trygge og bruge pengene på en måde, så vi får stoppet forbrydere Rasmus Helveg Petersen, folketingskandidat, Radikale Venstre

- Hvor skal man starte?

Radikale Venstres folketingskandidat Rasmus Helveg Petersen skal tænke sig lidt om, da TV 2/Fyn beder ham begrunde, hvorfor han er imod den midlertidige grænsekontrol.

Fakta om grænsekontrol Rigspolititet anslog i april 2019, at man havde brugt 275 millioner kroner på grænsekontrol.

Grænsekontrolen har eksisteret siden 4. januar 2016

Rigspolitiet har gennemført mere end ti millioner kontroller Kilder: Rigspolitiet via DR

- Vi har brugt én milliard kroner på den spøg. Vi har fået meget lidt for pengene, mener folketingskandidaten.

Han henviser til, at de hyppigste lovovertrædelser ved den dansk-tyske grænse er for tunge trailer og folk uden pas og papir.

- Det er meget dårlig brug af politiets ressourcer. Politiet skal selv prioritere sin indsats, fastslår han og opsummerer:

- Det er en vanvittig måde at gøre det på.

Befolkningen vil beholde kontrol

Ifølge en meningsmåling udført for Altinget er 53 procent af de danske vælgere tilhængere af en permanent grænsekontrol.

Hvis det (grænsekontrol, red.) giver en tryghed i befolkningen, så bør man vel beholde den?

- Folk bør ikke føle sig mere trygge på grund af en grænsekontrol. Vi må se på fakta i sagen, understreger han.

Den danske grænsekontrol dækker 15 overgangssteder. Tre af dem er udstyret med konstant kontrol.

- Hvis du har ondt i sinde, så skal du ikke være nervøs for grænsekontrollen. Den er nem at komme uden om, forklarer Rasmus Helveg Petersen og tilføjer:

- Vi skal gøre folk trygge og bruge pengene på en måde, så vi får stoppet forbrydere.

Folketingskandidaten undrer sig over meningen med grænsekontrollen.

- Hvorfor gør vi det her i et samfund, hvor vi skal spare, og vi siger, at der ikke er hænder nok, forklarer han.

Skal vi ikke markere, hvor Danmark starter?

- Det er lidt svært at stille noget op imod, da vi er tilbage i en følelse. Det har tjent os godt at have et åbent indre marked. Det europæiske samarbejde er vores bedste værn mod grænseoverskridende kriminalitet, siger Rasmus Helveg Petersen.

I serien En til En vil TV 2/Fyn lave et interview med en repræsentant fra alle opstillingsberettigede partier. Martin Christensen, der er fynske folketingskandidat for partiet Stram Kurs, har også fået tilbuddet om at medvirke i En til En på TV 2/Fyn.

Martin Christensen har takket nej til at medvirke, da han kun ville medvirke, hvis emnet var udlændingepolitik. Det er TV 2/Fyn, der sætter emnerne for interviewet, og i interviewet med Stram Kurs skulle Martin Christensen har svaret på, hvad hans parti mener om velfærd, infrastruktur og tilbagetrækning.

