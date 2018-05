Det fynske roboteventyr vækker amerikansk interesse

USA's nye ambassadør besøgte Fyn, og hun har et godt øje til den lokale robotindustri.

USA's nye ambassadør i Danmark, Carla Sands, lagde mandag for første gang vejen forbi Fyn, hvor en stor del af besøget handlede om menneskets nye bedste ven, robotten.

- Jeg synes, det er meget spændende at se de banebrydende produkter blive udtænkt og designet af de unge mennesker og samarbejdet mellem de forskellige kloge hoveder, der har fundet sammen. Det er meget spændende, og jeg glæder mig til at se produkterne, de endelige versioner, når de er færdige, siger den 57-årige kvinde.

En stor del af ambassadørjobbet består i at skabe forretningsrelationer, og Carla Sands blev vist rundt i Forskerparken, hvor hun besøgte Odense Robotics Start up hub.

Kigger efter samarbejdsmuligheder

For nylig købte det amerikanske selskab Teradyne odenseanske Mobile Industrial Robots, men ambassadøren forsikrede, at hun ikke var på robotindkøb for Trump-administrationen.

- Nej, jeg er ikke kommet for at snuppe nogen danske firmaer overhovedet. Jeg er her for at finde flere virksomheder, hvor danskerne kan investere i USA, eller som USA kan investere i eller arbejde sammen med, siger hun.

Carla Sands fik vist, hvad de fynske iværksættervirksomheder pusler med, og for Odense Robotics er det vigtigt at gøre et godt indtryk, når der er besøg fra en amerikansk topdiplomat.

- USA er jo et kæmpestort marked for robotter. Så det er rigtigt vigtigt at bygge en langsigtet relation til den amerikanske ambassade og den amerikanske ambassadør. En ambassadør er jo en mulighed for at åbne en masse døre for de virksomheder, vi arbejder med. Og så kan vi også se, at der er meget stor interesse fra de amerikanske investorer, som følger med i, hvad der sker i det her miljø, fortæller Odense Robotics forretningschef Mikkel Christoffersen.

Flyvende robotter

Efter besøget i forskerparken gik turen til H. C. Andersen Airport, hvor ambassadøren så på robotternes flyvende fætter, dronen. Inden da bød besøget også på en frokost hos Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (Soc.dem).

- At komme uden for København og se mere af Danmark står højt på min agenda. Jeg bliver ved med at fortælle mine folk, at jeg skal ud og møde danskerne og det danske kongerige, forklarer Carla Sands.