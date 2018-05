Det halter for halvmaraton: Løberne svigter broløb

I mange år har det været fast tradition for et totalt udsolgt Lillebælt Halvmarathon. Men sådan er det ikke i år, hvor over halvdelen af billetterne stadig ikke er solgt.

Lørdag er det 11. gang, der er Lillebælt Halvmarathon. Det har i flere år været et af Danmarks største løb med 11.000 løbere.

Men i år bliver der rigeligt plads til løberne på Den Gamle Lillebæltsbro, for indtil videre er der kun tilmeldt 4.941.

Hvorfor er der ikke solgt flere billetter i år?

- Det forstår jeg faktisk heller ikke. Det er det korte svar, lyder det fra Mads Stryhn, der er løbsleder og manden bag Lillebælt Halvmarathon.

De seneste år stod tusinder klar til 21,1 kilometer. Så mange bliver der ikke i år.

Tusindvis af løb kæmper om løberne

Mads Stryhn mener, at en af forklaringerne til de få tilmeldte kan være antallet af løb i Danmark.

- Der er for mange løb. Da vi startede i 2008, var der lige under 600 løb. Nu er der 2.400 løb bare i Danmark. Mængden af løbere er da steget - men ikke tilsvarende. Langt fra, siger Mads Stryhn.

- Når der er mange udbud, så prøver folk jo også noget forskelligt. Nu har vi prøvet det her løb, så prøver vi det her.

Det første Lillebælt Halvmaraton havde rute over både Den Nye Lillebæltsbro og Den Gamle Lillebæltsbro. I år er det kun over den gamle.

Antal tilmeldte til Lillebælt Halvmarathon siden 2008: 2008: 7.500 (udsolgt)

2009: 10.200 (første år med 11.000 billetter)

2010: 11.000 (udsolgt)

2011: 11.000 (udsolgt)

2012: 11.000 (udsolgt)

2013: 11.000 (udsolgt)

2014: 11.000 (udsolgt)

2015: 11.000 (udsolgt)

2016: 11.000 (udsolgt)

2017: 10.329 (10-års jubilæum)

2018: 4.941(Sidste frist for tilmelding er en time før løbstart lørdag 5. maj)



Kilde: fyens.dk, tv2fyn.dk og sportstiming.dk

Hvis I mangler 5.000 til 6.000 løbere - det er jo flere millioner, som I faktisk mangler alene i billetsalg. Kommer det ikke til at præge løbet?

- Nej, det gør det ikke. Vi har fundet en masse besparelser, lyder det prompte fra Mads Stryhn.

- Det er aldrig en sjov proces at skulle skære ned og spare, og slet ikke når det produkt, vi skal levere, er ligeså højt som det, vi hele tiden har gjort. Det må ikke gå ud over niveauet, og det gør det ikke.

Kan man ikke forestille sig, at folk har fået nok?

- Det kunne man da godt forestille sig. Men det tror jeg nu ikke på. Der er meget stor forskel på at komme ud til et løb med 100 deltagere, og så det, som vi præsterer.

Royalt løb spænder ben

Royal Run ligger den 21. maj og har fået meget omtale. Irriterer det jer, at det ligger der?

- Jo tak. Tak til vort eget forbund for at stikke en kæp i hjulet for os. Det er vi glade for. Ej, det er selvfølgelig en enestående mulighed for at få det ud, og det er jo også en af faktorene, der spiller ind. Sådan er markedet.

Mads Stryhn mener også, at et engangsløb som Royal Run kan få nye løbere til, som senere kan blive potentielle halvmaratonløbere.

Garanti for broløb i 2019

Hvor mange skal komme på lørdag, før du er tilfreds?

- Så mange som muligt. Jeg vil da gerne se et par tusinde mere. Men dem, vi har nu, laver vi et løb for.

- Der er stensikkert også et Lillebælt Halvmarathon næste år også, garanterer Mads Stryhn.