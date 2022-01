Dette billede af Gidsel gjorde ekspert bekymret

"Det gør lidt ondt"

Heldigvis kan både Svensson og de danske fans ånde lettet op - indtil videre i hvert fald.

Hovedpersonen selv fortæller nemlig, at han regner stærkt med at blive klar, selvom han da indrømmer, at den stadig kan mærkes en halv times tid efter kampen.

- Ja, jeg fik en hilsen. Men uden at jeg helt er læge, og vi skal selvfølgelig lige have tjekket op på det i aften (lørdag aften. red.), så tror jeg, det er sådan et blåt mærke på et af ribbenene, siger Gidsel til TV 2 SPORT.

- Det gør lidt ondt, når man trækker vejret dybt. Men jeg er sikker på, at vi nok skal nå at fikse det. Nu har vi jo en masse dage, før vi spiller næste kamp, så det er hele to nætter på sengen. Jeg er sikker på, jeg nok skal blive frisk, siger han.