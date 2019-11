DF vil have møde med partier bag ghettopakke

Dansk Folkeparti vil bede boligminister Kaare Dybvad (S) indkalde alle partier, der var med til at vedtage ghettopakken i 2018. Det skriver DR.

Odense Kommune har tilbudt at give kriminelle op til 15.000 kroner og gratis flyttehjælp, hvis de flytter ud af deres almene boliger i enten Riisingparken, Påskeløkken, Smedeløkken eller Solbakken i Odense.

Det har fået boligordfører i Dansk Folkeparti, Mette Hjermind Dencker, til at kræve et møde med partierne bag ghettopakken.

- Formålet med at lave ghettopakken var at forhindre den massive kriminalitet, der er dér, hvor mange indvandrere er samlet samme sted.

- Det var bestemt ikke vores formål, at der skulle være en gaveregn ned over de kriminelle, siger Mette Hjermind Dencker til DR.

Venstres boligordfører, Heidi Bank, bakker op om Dansk Folkepartis opfordring til ministeren.

- Jeg synes, der er brug for en grundig drøftelse af det her, når vi ser en kommune, der laver de her opslag i opgangene, siger hun.

Baggrunden for det usædvanlige initiativ er, at en del af de almene boliger risikerer at skulle rives ned, hvis ikke nogle af beboerne flytter ud.

Ifølge DR mener Mette Hjermind Dencker, at Odense Kommune burde have grebet ind, inden personerne blev dømte kriminelle.

- Kommunen har svigtet på socialområdet ved ikke at hjælpe personer, der er på vej ud i kriminalitet.

- Og så er det ærgerligt, at man - lige inden det kan blive rigtig alvorligt med ghettopakken - i stedet for at løse problemet, så bare går ind og belønner de kriminelle, siger hun.

Men den kritik er beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune Brian Dybro (SF) ikke enig i.

- Det er for let at stå på Christiansborg og komme med den kritik. Det er et samlet byråd - inklusiv DF - der går ind for det her, siger han til DR.

Brian Dybro oplyser, at der i længere tid er gjort en ekstra indsats for at hjælpe de udsatte beboere i området.