Dit affald bliver dyrere: Kæmpe prisstigninger til beboere i lejligheder

Odense Renovation vil indføre en ny struktur for gebyrer på affald. Især beboere i lejligheder kan se frem til betydelige prisstigninger.

Mange beboere i lejligheder i Odense kan se frem til, at regningen til Odense Renovation stiger med omkring 50 procent de kommende år. I dag betaler mange lejere 984 kroner om året til Odense Renovation, og den regning vil senest i 2020 stige til 1.485 kroner.

- Renovation bliver generelt dyrere, og nogle borgere vil opleve en prisstigning på grund af indførelse af nye krav til sortering og genanvendelse. Det vil ramme nogle borgere hårdere end andre, da vi samtidig ændrer gebyrstrukteren, siger administrerende direktør for Odense Renovation, Thomas B. Jørgensen.

Den nuværende gebyrstruktur er i følge Odense Renovation ikke retfærdig, fordi størrelsen af gebyrer til for eksempel genbrugsstationer og håndtering af farligt affald bliver bestemt i forhold til hvilken størrelse affaldsspand husstanden har.

Odense Renovation foreslår derfor, at gebyrerne bliver ændret, så borgerne fremover skal betale et grundgebyr og et gebyr til restaffald. Den nye struktur vil betyde, at nogle borgere kommer til at betale betydeligt mere.

- Prisstigningerne afhænger af de løsninger, borgerne har haft før, og mange lejligheder har haft ordninger, hvor de har betalt for lidt gennem mange år. Derfor får beboerne i lejligheder generelt også de største prisstigninger, siger Thomas B. Jørgensen.

Odenseanere, der bor i parcelhuse, får ingen eller mindre prisstigninger, mens beboere på kollegier også kan se frem til en prisstigning tæt på 50 procent.

- Vi synes, at denne nye struktur er mere rimelig for borgerne. Hvis man får en prisstigning på 500 kroner om året, må man tænke på, at man gennem mange år har betalt for lidt til renovationsordningen i forhold til andre borgere, lyder det fra direktøren for Odense Renovation.

Ud af de 102.302 beboelser i Odense er de 43.457 lejligheder. Præcis hvilke og hvor mange beboere i lejlighederne, der bliver ramt af prisstigningerne er ikke på nuværende tidspunkt muligt at slå fast, da den nye gebyrstruktur tager udgangspunkt i, hvor mange beboere, der deler en affaldsbeholder.

Sammenlignet med priserne på renovation i andre byer ligger Odense dog også i den billigere ende efter prisstigningerne, der vil være fuldt gennemført i 2020. Lejere i København og Aarhus slipper dog billigere, mens lejere i både Aalborg, Esbjerg og Randers betaler mere.

Politikerne i By- og Kulturudvalget skal drøfte den nye gebyrstruktur på tirsdag, men By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at politikerne bakker op om forslaget fra Odense Renovation.