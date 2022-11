Dit juletræ bliver dyrt i år: Juletræsproducenter kæmper med priserne

En anden ting er, at selvom produktionsprisen på juletræer er steget betragteligt, så er det endnu uvist, hvor meget det kommer til at slå igennem ude hos kunderne.

- Selvom juletræsproducenterne hæver prisen, så har mellemhandlerne og forhandlerne jo også en avance, de kan skrue på, siger Claus Jerram Christensen.

Og det kan altså gøre, at prisen på årets juletræ ikke stikker helt af, når det møder forbrugeren engang i løbet af december.

Tilbage i juletræsplantagen tager Gudmund Hansen dog årets udfordringer med rimelig ro. For selvom konjunkturerne går ham imod i år, så har juletræsproducenter stadig en åbenlys fordel.

- Et juletræ er jo et traditionsprodukt. Det handler om den kristne tro. Og juleaften skal vi jo have et juletræ, siger Gudmund Hansen.

Men en smule medvind ville altså ikke være af vejen. I 2020 var den fynske juletræsbranche presset på eksporten på grund af corona.