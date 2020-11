Corona presser juletræsbranchens eksport: - Planlægningen er fuldstændig håbløs

De fynske juletræer hverken nyser, hoster eller får feber. Alligevel er de hårdt ramt af Covid 19. Situationen med de danske mink og en mutation af coronavirus er gået ud over eksporten af fynske juletræer.

- Vi har tit problemer i juletræs-sæsonen med at få tingene til at køre, men i år har vi godt nok fået et nyt problem, som gør, at planlægningen er fuldstændig håbløs, siger Klaus Jørgensen, der er skovfoged på Tåsinge.

Fra dag til dag blev minkavlernes mareridt pludselig et problem for juletræsproducenterne. Og har været det lige siden.

- Vi havde en statsminister, der stod og skreg ud, at vi muligvis havde et nyt Wuhan i Nordjylland, og det betød jo straks, at kunderne meddelte, at de ikke skulle have nogen juletræer, for de var bange for coronavirus, siger Klaus Jørgensen.

Lever af eksport

Sæsonen står og falder altså med om kunderne i udlandet tør købe danske træer. Langt de fleste træer eksporteres til udlandet, og hvis de ikke kan afsættes, er det et stort problem, siger Klaus Jørgensen:

- Så bliver juletræerne stående i Danmark, og eftersom 99 procent af træerne eksporteres til udlandet er det ikke ret godt, siger Klaus Jørgensen.

Læs også Juletræer blev tændt hemmeligt i ti fynske byer

Samme meldig kommer fra Langesø Gods, der også eksporterer juletræer til udlandet i stor stil.

- Alt er usikkert lige nu. Vi ved kun, at juleaften falder den 24. december, og at folk gerne vil have et juletræ. Men om vi kan få det ud til dem, ved jeg ikke, siger godsejer Hans Berner.

En sideeffekt på covid 19 er, at der i plantagerne ikke tales polsk, ungarsk eller et andre østsprog i år. Arbejderne fra de lande er blevet væk på grund af pandemien.

Det er fint nok. Så er der da noget positivt ved det, siger Rasmus Tved, der er skovarbejder fra Nordlangeland.

Forventer store tab

Skovfoged Klaus Jørgensen skal sørge for, at 150.000 fynske juletræer eksporteres. Men det kan han ikke garantere sker.

- Det er svært at udtale sig præcist om. Måske 25-30 procent af vores produktion er i fare for ikke at komme afsted, siger Klaus Jørgensen.

- Vi sender et træk juletræer afsted til England i dag. I alt havde vi i år regnet med at sælge mellem 35.000-40.000 træer, men det tror jeg ikke, vi når. Vi er begyndt at kigge på, hvad vi skal gøre med dem. Nogle af dem vil jo være så store, at de påvirker de træer, der står ved siden af, så de må fældes, siger Hans Berner.

- Vi har haft kunder, der aflyste deres ordre, fordi de ikke turde tage danske træer, efter at der blev fundet corona i de danske mink. Jeg tror, lige nu, at vi kommer til at sælge 30.000-40.000 færre træer i år. I sidste ende er det jo producenten, der kommer til at sidde med den regning, siger direktør Jørgen Jokumsen fra Zenflora A/S.

Læs også Juletræ i plastik?: - Der er kæmpe interesse