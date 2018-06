Dyrskueformand: Byboerne aner intet om livet i stalden

Det Fynske Dyrskue er en enestående mulighed for, at byen kan møde det autentiske landbrug. Og det er der stort behov for, mener dyrskueformand. Byfolket aner ikke, hvordan deres fødevarer bliver til.

Fra landets side oplever vi, at byen er kommet langt væk fra vores produktion. Og det har skabt en stor usikkerhed fra byens forbrugere på hvordan vi producerer deres fødevarer. Torben Povlsen, formand, Det Fynske Dyrskue.

Sådan siger Torben Povlsen, svineproducent, formand for den fynske landboforening Centrovice og formand for Det Fynske Dyrskue.

- Der er en tendens til, at der bliver gravet grøfter mellem land og by. Derfor er Det Fynske Dyrskue en enestående mulighed for, at forbrugerne fra byen kan komme helt tæt på og opleve det autentiske landbrug, fortsætter han.

Det Fynske Dyrskue åbner for gæster på fredag og holder åbent til og med søndag.

Lokale fødevarer i fokus

Der er tilmeldt næsten 200 kreaturer fordelt på otte racer, mere end 300 heste og ponyer, 100 kaniner, 15 får og meget mere.

Og det er ikke det eneste. I år har dyrskuet særligt fokus på lokale fødevarer.

Er du bonderøv?

Derfor er der arrangeret madsafari, hvor kendte fynboer går i spidsen for små grupper af dyrskue-gæster. Det er et fødevaremarked, hvor gæsterne kan fylde kurven og samtidig få en snak om lokale råvarer.

Dyrskuets gæster kan også bage snobrød og pandekager af lokalt produceret mel, og man kan prøve at klippe et får og malke en ko.

Hver især er tilbuddene en lille brik i dyrskuets store plan om at bringe byen tættere på landbruget.

Verdensførende landbrug

Du siger, byen har bevæget sig væk fra landbruget. Er det ikke også landbrugets opgave at holde kontakten med sine forbrugere og måske komme deres ønsker i møde?

- Det er helt sikkert en stor opgave for landbruget at berette om, hvordan vi producerer fødevarerne, inden de havner i køledisken.

Jeg mener: Når forbrugerne kritiserer landbruget, kan det så ikke være fordi landbruget burde lave noget om?

Når jeg hører folk udtale sig kritisk om dyrevelfærd, miljø og landbrugets antibiotikaforbrug, så kan jeg slet ikke få det til at passe med min hverdag som landmand. Torben Povlsen, formand, Det Fynske Dyrskue.

- Det kan også være, at forbrugerne ikke ved, hvad der foregår. Når jeg hører folk udtale sig kritisk om dyrevelfærd, miljø og landbrugets antibiotikaforbrug, så kan jeg slet ikke få det til at passe med min hverdag som landmand. De får det til at lyde, som om jeg og mine kolleger har et erklæret mål om at ødelægge naturen, siger Torben Povlsen og fortsætter:

- I virkeligheden er dansk landbrug verdensførende i lavt antibiotikaforbrug, klimavenlig produktion og dyrevelfærd.

Men det betyder vel ikke, at I ikke kan blive bedre, hvis det er det forbrugerne ønsker?

- Vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Og vi forsker hele tiden. Landbruget forsker faktisk for over 200 millioner kroner om året, blandt andet i hvordan vi forbedrer dyrevelfærden, mindsker klimapåvirkningerne og vores antibiotikaforbrug.

