Efter indbrud i villa: En polsk mand fængslet - den anden løsladt igen

En 36-årig mand fra Polen blev søndag varetægtsfængslet, mens hans sammensvorne på 38 år blev løsladt. Begge mænd blev anholdt lørdag for indbrud i Kerteminde.

En polsk mand på 36 år, der lørdag morgen blev anholdt for indbrud mod et hus i Kerteminde, blev søndag formiddag varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

I forbindelse med indbrud begået den 26.05.18 kl. 0715 på Præstegyden i Kerteminde har Fyns Politi i dag kl. 0900 fremstillet 2 mænd på hhv. 36 og 38 år. Den 36 årige blev varetægtsfængslet frem til den 21.06.18 og den 38 årige blev løsladt men er fortsat sigtet i sagen.

Lørdag blev to mænd fra Polen anholdt for indbruddet, men det var altså kun den ene, der efter grundlovsforhøret blev varetægtsfængslet. Den anden, som er 38 år, er blevet løsladt, men er stadig sigtet for indbruddet.

Naboen genkendte dem

Fyns Politi fik meldingen om indbruddet klokken 7.15 lørdag morgen. Der var tale om et indbrud i et hus på Præstegyden i Kerteminde, hvor beboerne var på ferie. En nabo havde overrasket indbrudstyvene, og det lykkedes de to mænd at stikke af fra stedet.

- De fik ikke nogle af tyvekosterne med sig, fortæller Anders Furbo Therkelsen, der er vagtchef ved Fyns Politi søndag.

Men lidt senere genkendte den samme nabo de to mænd på gaden et andet sted i Kerteminde, og denne gang blev de anholdt af en tilkaldt politipatrulje.

