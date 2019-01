Krisehjælp til Nyborg efter togulykke

En alvorlig togulykke på Storebæltsbroen tidligt onsdag morgen har kostet seks mennesker livet.

Derfor er der blevet oprettet krisecenter i Nyborg Idrætspark.

Ole Ryttov, som er sygeplejefaglig direktør i psykiatrien i Region Syddanmark, bekræfter, at der er sat ekstra bemanding på i forbindelse med ekspeditionen.

- Beredskabet er aktiveret, og det betyder, at vi lige nu har sendt flere hold afsted fra Odense til Nyborg, der kan yde psykiske førstehjælp, siger Ole Ryttov.

Holdene består af to til tre personer, som udgangspunkt bliver sendt fra Odense, men med mulighed for hjælp fra Svendborg, oplyser Ole Ryttov.

- Det er alle former for medarbejder, der har forstand på krise, både sygeplejere, læger og psykologer, som alle sammen er uddannet i at tage ud til noget så akut, som det her er, fortæller Ole Ryttov.

Akut krisehjælp

Den ekstra bemanding er igangsat for at yde den bedst mulige hjælp for de involverede i ulykken.

- Det er vigtigt at de får hurtig bistand med baggrund i det psykiske, når der sker så alvorlig en ulykke, siger Ole Ryttov.

Ulykken skete, da dele af taget fra en modkørende godsvogn ramte et passagertog på Storebæltsbroen, så toget måtte lave en meget hård opbremsning.

Godstoget var på vej til Fyn, og passagertoget var på vej til København. Toget holder stille på lavbroen fra Fyn mod Sjælland.

Politi og ambulancer er massivt til stede på ulykkesstedet, og politiet opfordrer samtidig bilister til at give plads til udrykningskøretøjerne, der har svært ved at komme frem til ulykkesstedet.