Eksperter slår alarm over testsystem i takt med stigende smitte

Berlingske har spurgt Sundhedsministeriet, om den aktuelle situation omkring test er hensigtsmæssigt. Ministeriet oplyser, at der er "fordele" og "ulemper" ved begge testtyper.

- De bør bruges på en måde, hvor de hver bidrager på den bedst mulige måde til at sikre epidemikontrol, skriver ministeriet og forklarer, at antigentest har den fordel, at de giver et hurtigt svar og kan bruges i en situation, hvor der skal testes hyppigt.