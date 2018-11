Elever råber politikerne op i byrådssalen: Angst fylder meget

Det kan måske være svært at råbe politikerne op, når folkeskoleelever gerne vil have ændret noget.

Men fredag fik odenseanske elevrådsrepræsentanter muligheden for at fortælle, hvad der fylder meget i deres hverdag.

Indeklima, toiletforhold og præstationsangst er nogle af de emner, der fylder allermest for eleverne.

Det hænger også meget sammen med, at alle de undersøgelser omkring, hvordan unge har det, viser, at det her med psykisk sårbarhed, det fylder mere Susanne Crawley (R), Børn- og Ungeforvaltningen

Og det kom de også til fredag, da 60 elevrådsrepræsentatnter fra skoler i hele Odense havde indtaget stolene i byrådssalen, som ellers er besat af de faste politikere. De skulle mødes til Odense Fælles Elevrådsmøde med rådmanden for Børn- og Ungeforvaltningen, Susanne Crawley (R).

- Vi kan snakke med hende (Susanne Crawley, red.) om, hvad det er vi gerne vil have, der skal til at ske for, at vi kan få en bedre skolegang, siger Katrine Halbro, der er elevrådsformand og går i ottende klasse på Ubberud Skole.

- De skal lytte til, hvad vi elever siger, for det er os, der føler det, og os, der er virkeligheden, slår Eren Dönnez, der også går i ottende klasse på Hjalleseskolen.

Nyt emne fylder meget

Mødet mellem eleverne og rådmanden for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune har fundet sted siden 2002. Men emnerne, der bliver taget op på mødet, har ændret sig.

Kurt Andersen, der er elevrådskoordinator i kommunen, fortæller, at emner som toiletforhold og indeklima altid har fyldt meget for eleverne. Men angst blandt folkeskoleelever fylder mere og mere.

- Der er ingen tvivl om, at eleverne de seneste fire år i folkeskolerne har mærket et stigende pres, fortæller han til TV 2/Fyn.

Og det giver rådmanden ham ret i.

- Jeg lægger også mærke til, at det er et nyt emne, som de har taget på. Det er et emne, som jeg ikke har været præsenteret for før. Men det hænger også meget sammen med, at alle de undersøgelser omkring, hvordan unge har det, viser, at det her med psykisk sårbarhed, det fylder mere, siger Susanne Crawley, som har deltaget i Odense Fælles Elevrådsmøde fem gange, og fortsætter:

- Vi ved også fra skolerne, at flere børn har angst, og vi bliver nødt til at lave angsttilbud til både store børn og helt små børn.