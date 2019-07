Endnu en påsat brand i Nyborg - tæt på de ni andre brande

Med ni brande og to tilfælde af ildspåsættelser er øjnene i disse uger rettet mod Nyborg, der de seneste måneder har været hærget af de mange brande.

Sent torsdag aften var den gal igen. Klokken 23.26 fik Beredskab Fyn en anmeldelse om brand i en bolig i Jernbanegade i det centrale Nyborg.

Der er tale om en treetagers ejendom, hvor branden er opstået i kælderen. Beboerne løb ud af bygningen, da de opdagede røgen.

- Beboerne opdager, at der røgudvikling fra kælderen. De tilkalder brandvæsen, der er ude at slukke branden, siger vagtchef hos Fyns Politi Steen Nyland til TV 2/Fyn.

- Der er ting, der indikerer, at den kan være påsat, forklarer han.

Røgskader i kælderen

Brandårsagen er endnu ikke fastlagt. Området er fortsat spærret af fredag morgen. I løbet af fredagen vil der blive foretaget tekniske undersøgelser i boligen.

Ifølge Steen Nyland har der været godt gang i flammerne. Især kælderen har fået en del skader, men huset er ikke brændt ned.

En 51-årig mand har været anholdt i sagen om de mange brande i Nyborg, men han blev løsladt igen mandag. Han er dog stadig sigtet i sagen.

Samme område som de andre brande

Det vides ikke, om nattens brand har tilknytning til de andre brande, der hovedsageligt er foregået i haveforeninger.

Det brændte hus ligger dog få hundrede meter fra, hvor de andre brande har fundet sted. Det er dog for tidligt at konkludere, at brandene har noget med hinanden at gøre, siger Steen Nyland.

Kortet viser de tidligere ni brande i samme område i Nyborg. Foto: David Moritz

Beboerne løb ud af bygningen, da de opdagede røgen. Foto: Local Eyes

Fyns Politi vil fortsat gerne i kontakt med øjenvidner til nattens brand og i øvrigt de mange andre brande i Nyborg.

- Hvis der nogen, der har bemærket nogle luske eller køre rundt i området, vil vi meget gerne i kontakt med dem, siger Steen Nyland.

Har du oplysninger i sagen, kan Fyns Politi kontaktes på telefonnummer 114.