Første mand hos Eriksen: - Jeg havde brug for at mærke ham

- Det har jeg også skrevet med ham om; at sidste gang jeg så ham, lå han og var ved at blive reddet af utroligt mange dygtige mennesker. Jeg havde brug for at mærke ham og røre ham, og det fik jeg heldigvis lov til i går. Det var dejligt.

Da Christian Eriksen faldt om i premierekampen mod Finland, var Joakim Mæhle den første spiller, der kom hen til ham. Lige inden havde Mæhle kastet et indkast i retning af Eriksen, og mod forventning kom bolden tilbage mod Mæhle.

- Der går et par sekunder, fra da jeg kaster indkastet. Jeg tænker egentlig, han mister et skridt, fordi han spiller den tilbage. Og da jeg så vender mig om og kigger på Christian, kan jeg godt se, den er helt gal, husker Joakim Mæhle, der har prøvet at undgå at se episoden igen.

- Jeg ser, at hans ansigt er helt spændt op. Øjnene stirrer lige ud i luften. Så jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan og kalder på hjælp med det samme.

Hurtigt stormede landsholdets lægestab ind på banen. Kort efter fulgte UEFA's læge, og med et stød fra en hjertestarter blev Christian Eriksen genoplivet.