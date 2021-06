Eriksens besøg og kram var en kæmpe hjælp for spillerne

- Det gav den følelse, folk havde brug for. Den der bekræftelse af, at han var der, og han har det godt. Måske kan vi endnu mere frem mod mandagens kamp. Som hold og land har vi løst den til UG, og vi står et godt sted alt taget i betragtning.

Spiller for Eriksen og Danmark

Danmark har tabt begge kampe ved EM, men har fortsat mulighed for at nå videre til 1/8-finalerne.

Det kræver som minimum en sejr over Rusland mandag.

- Det betyder megameget. Det var så dejligt at kunne se ham stå lige foran én, og at han er okay. Det er vigtigt for os at huske på, at han er okay, så vi også kan koncentrere os om turneringen, siger Andreas Skov Olsen.

- Det giver en ro, at han er okay, og vi kan begynde at tænke endnu mere på mandag. Vi ved, han er med os, og han giver sin opbakning til os. Han ønsker, at vi skal gå ud og vinde den kamp. Det er vildt dejligt at gå ud og spille for ham og for hele Danmark.