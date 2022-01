Dyrenes Alliance: Zoologisk have er uetisk

En udfasning er en bedre løsning, forsætter hun.

- Hvis man stopper avlsprojekterne og stopper med at få flere dyr til Danmark, så tror jeg det er en bedre løsning for dyrene.

TV 2 Fyn inviterer til event om dyrevelfærd i Odense Zoo

Torsdag d. 27/1 kan du komme til event, hvor du kan opleve en debat om dyrevelfærden i zoologiske haver. Fordi hvor grænserne egentlig går for, hvad man i en zoologisk have gør for og ved dyrene. Og er det overhovedet etisk forsvarligt at holde dem i fangenskab?

Kom med

Ønsker du at komme med til rundvisning og debat, kan du booke din helt gratis billet ved at skrive til event@tv2fyn.dk. Deltagelse forudsætter coronapas, og vi opfordrer alle til at være nytestede. TV 2 Fyns medarbejdere vil alle være testet på dagen.

Der er et meget begrænset antal pladser. Du kan først regne med din deltagelse, når du har modtaget en bekæftelse fra TV 2 Fyn Event på mail.