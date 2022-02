Klassisk museumsformidling eller virtual reality: Slotsprojekt i Nyborg skaber historisk uenighed

Ifølge Erland Porsmose har man stort set ikke bevaret noget inventar fra Middelalderen, men der er mure og egetræsgulve fra 1500-tallet, som gør, at man kan bevæge sig rundt i et autentisk rum.

- I nutiden må man ikke bare konstruere Nyborg Slot, som det så ud i 1500-tallet. Der skal være forskel på nyt og gammelt, og man skal stå ved, at det er opført i 2025. Det handler om at komme så tæt på som muligt, så man forstår sammehængen i dag, påpeger Erland Porsmose.

Social oplevelse

Og lad os så vende tilbage til tanken om et museum i en virtuel verden.

Jes Fabricius Møller mener nemlig, at der er grund til at tænke rekonstruktioner på en digital måde, frem for at bygge noget op, der ikke giver et helt retvisende billede.

- Jeg mener, at der er så mange muligheder for elektronisk at anskueliggøre historien. Hvorfor bruger man så ikke dem? For jeg er bange for, at hvis man bare bygger den store klods, som en arkitekt synes er pæn, så står vi om 20-30 år og tænker: Det er så 2022, siger han.