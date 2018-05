Fængsler tjekker spilkonsoller efter fund i Nyborg

Kriminalforsorgen er gået i gang med at indsamle og tjekke spilkonsoller efter fund af fire spilkonsoller med radikaliseret materiale i Nyborg Fængsel.

Kriminalforsorgen fandt onsdag i sidste uge radikaliseret materiale på fire spillekonsoller i Nyborg Fængsel. Det får nu kriminalforsorgen til at tjekke alle spilkonsoller i alle fængsler med fanger med længere fængselsstraffe.

Indsatte i lukkede fængsler og arresthuse må ikke medbringe egen elektronik, men de indsatte kan købe eller leje for eksempel spilkonsoller af kriminalforsorgen. Konsollerne er sikret, så de ikke har adgang til internettet, men det har altså alligevel været muligt for nogle indsatte at lægge radikaliseret materiale på konsollerne.

- Det er jo fængselsvæsenets opgave at sikre, at sådan noget ikke sker, og i den her situation har det desværre ikke været godt nok, siger direktør i Kriminalforsorgen Thorkild Fogde.

Thorkild Fogde ønsker ikke i dag at beskrive det ulovlige materiale yderligere, men han bekræfter over for TV 2/Fyn, at der er tale om materiale af "radikaliserende karakter" og "ekstremistisk materiale".

- Vi har nogle teorier om , hvordan materialet er kommet ind i Nyborg Fængsel, men af hensyn til politiets efterforskning vil vi gerne holde det for os selv, siger Thorkild Fogde.

Tjekker flere fængsler

Efter opdagelsen er kriminalforsorgen gået i gang med at indsamle alle spilkonsoller i de lukkede fængsler og de fire største arresthuse, det som kriminalforsorgen kalder institutioner i sikkerhedsklasserne 1 og 2. Der hvor de farligste indsatte er, fortæller Thorkild Fogde.

- Nu er vi i gang med at gennemse konsollerne for at finde ud af, hvor stort omfanget er. Næste skridt bliver at sikre, at det ikke kan ske igen. Altså sørge for at konsollerne bliver indrettet sådan, at sådan noget mareriale ikke kan lægges på dem igen, siger Thorkild Fogde.

Kriminalforsorgen overvejer også, om der skal indsamles og undersøges spilkonsoller og eventuelle andre effekter fra yderligere institutioner.

- Det er selvfølglig hele tiden et kapløb mellem systemet og nogle enkelte indsatte. Langt hovedparten af de indsatte overholder reglerne, men der er jo hele tiden indsatte, der forsøger at omgå reglerne. Når man sidder i fængsel, så har man ganske god tid til at være kreativ i forhold til det her, siger Thorkild Fogde.

- I dag kan man faktisk købe mobiltelefoner, som ikke er større end en tommefinger, og som er lavet hovedsageligt af plastic. Og den slags udfordrer selvfølgelig vores kontrolsystem, siger Thorkild Fogde.

De konkrete sager er overdraget til politiet, som nu sammen med PET undersøger forløbet.