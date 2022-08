Flere krydser jernbanen ulovligt: - Vi får et chok hver gang, siger lokomotivfører

- Det er en virkelig grim oplevelse, man for alt i verden bare gerne vil undgå.



Kent Jensen er lokomotivfører hos DSB. Et job som kan medføre voldsomme oplevelser, når personer forsøger at krydse skinnerne andre steder end i overkørslerne.

Og netop det sker oftere og oftere.

Ifølge nye tal Banedanmark skete der 65 gange på Fyn i løbet af de første seks måneder i 2022. I 2021 var det tilsvarende tal 40.

- Vi oplever det som et stigende problem i hele landet. Det er en påvirkning, vi bliver udsat for hver gang. Vi er i tvivl, når nogen passerer sporet, hvor de ikke må, om de når over – eller om det er et bevidst valg, at de ikke vil være her mere og bare bruger os som et redskab, siger Kent Jensen, der udover at være lokomotivfører også er kørelærer ved DSB.

Hvert år dør mellem tre og syv mennesker, fordi de bliver påkørt af et tog, mens andre bliver kvæstet i større eller mindre grad. Personpåkørsler er dermed den type af jernbaneulykker, som er skyld i flest tilskadekomster.

Kent Jensen kalder det en voldsom og grim oplevelse for lokomotivføreren, når der pludselig er personer på sporet foran et kørende tog.

- Vi får et chok, hver gang vi ser noget, som ikke skal være i sporet. Om de når væk, eller om vi kan nå at stoppe toget, inden det værste skulle ske, at vi rammer dem. Man ved jo, at det er en person, som højst sandsynligt så ikke er her mere, vi har ramt. Sandsynligheden for at overleve er minimal, siger lokomotivføreren.

Middelfart stikker ud

På Fyn er det især i Middelfart, der i årets første seks måneder har haft mange hændelser med de såkaldte sporløbere. Fra januar til og med juni i år er der registreret 11 tilfælde, sidste år var tallet blot fire.

- Middelfart ligger uforholdsmæssigt højt i forhold til, hvor stor byen er, og hvor mange der benytter stationen. Men vi er gået fra et højt niveau til et endnu højere niveau, siger Martin Harrow, der er sikkerhedschef i Banedanmark.

Næstflest fynske hændelser er registreret på Odense Banegård med ti, dernæst Fruens Bøge i det sydlige Odense med otte og Svendborg med syv. Men faktisk er det sket på samtlige fynske stationer i løbet af første halvår af 2022.