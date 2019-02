Facebook-byggeri i Odense: Firma har snydt ansatte for millionbeløb

Det britiskejede firma Tag og Facade DK har snydt mindst 115 udenlandske bygningsarbejdere i løn. Firmaet kan se frem til en bøde på 6,8 millioner kroner i sagen om løndumping. Det skriver Fagbladet 3F.

Læs også Facebooks datacenter: Godt halvdelen af arbejdskraften er nu dansk

Derudover har virksomheden forpligtet sig til en samarbejdsaftale med fagforbundet 3F, hvor den lover at understøtte den danske arbejdsmarkedsmodel.

- De har snydt deres medarbejdere for overtidsbetaling, og de har erkendt, at de har kørt med et system, hvor en del af lønnen til deres ansatte er betalt uden om det danske selskab, siger Christian Foli, der er faglig sekretær i 3F Bygningsarbejderne Fyn.

Op mod 220.000 kroner for lidt i løn

Facebook er ved at opføre et nyt datacenter på 56.500 kvadratmeter i industriområdet Tietgenbyen uden for Odense.

Tag og Facade DK har i den forbindelse haft 278 medarbejdere til at arbejde for sig. De er fra blandt andet Bulgarien, Moldova, Storbritannien og Irland.

Fagbladet 3F skriver, at ti ansatte fra Bulgarien hver især har mellem 70.000 kroner og 220.000 kroner til gode fra firmaet i manglende løn.

Oversigt over Tietgenbyen og det nye erhvervsområde Tietgenbyen Nord. Det blå område er der, hvor Facebook opfører et datacenter. Foto: Odense Kommune