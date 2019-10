Flere har forladt jobbet med psykiske skader efter alvorlig ulykke på Storebæltbroen

En tidlig morgen i januar indtraf den værste fynske togulykke i mere end 50 år.

8 omkom, og 16 blev kvæstet. Ulykken på Storebæltsbroen har også fået konsekvenser for flere mennesker efterfølgende.

Der er i alt blevet anmeldt 14 arbejdsskader med relation til togulykken. Det viser en aktindsigt hos Arbejdstilsynet, som A4 Arbejdsmiljø har fået.

Læs også Storebæltsulykken: 20-årig tiltalt for at filme døde passagerer ved togulykke

Det drejer sig blandt andet om medarbejdere fra DSB og DB Cargo, der var den ansvarlige operatør for de implicerede godsvogne. Oplevelsen har betydet, at flere af dem ikke har været i stand til at vende tilbage til jobbet.

Psykisk chok efter ulykke

Hos godsvognsoperatøren drejer det sig om fire medarbejdere, hvoraf to, der arbejder med klargøring af godstogene, ikke længere er ansat i virksomheden.

- Begge er fratrådt efter gensidig aftale, og den ene var et resultat af, at han følte, at han var for følelsesmæssigt påvirket af ulykken, siger kommunikationschef Jan Wildau til A4 Arbejdsmiljø.

Læs også Mand dømt for at forvanske bevis efter togulykke

Fem DSB-medarbejdere har anmeldt arbejdsskader. DSB’s underdirektør og chef for togdrift, Rolf Møller Pedersen, ønsker ikke at kommentere enkelte personalesager, men understreger, at alt er sket i ”fred og fordragelighed”.

Derudover drejer det sig om to fra politi eller beredskab. 11 af anmeldelserne er kategoriseret som psykisk overbelastning og psykisk chok i forbindelse med ulykken.

De resterede tre er kontormedarbejdere, der var passagerer i toget, og alle fik fysiske eller psykiske skader.

Kraftig vind kan være skyld i ulykke

Ulykken skete onsdag 2. januar 2019, hvor et lyntog krydsede Storebæltsbroen klokken 7.35 fra Fyn til Sjælland.

Omkring samme tid var et godstog på vej over broen i den modsatte retning. Da de to tog nærmede sig hinanden, faldt en lastbiltrailer lastet med flere tusinde kasser med tomme øl- og sodavandsflasker af godstoget og ramte lyntoget.

Ulykken er efterfølgende blevet undersøgt af Havarikommissionen, der kom med et foreløbigt resultat i marts.

Læs også Beredskabsøvelse i Storebælt: Togulykken viser, hvor vigtigt det er

Her tydede det på, at en kombination af den kraftige vind på dagen og en utilstrækkelig låsemekanisme var skyld i ulykken.

Foruden de 14 anmeldelser om arbejdsskader er der også ét arbejdsrelateret dødsfald. Det drejer sig om en person, der var på vej på arbejde med toget og dermed var blandt de otte omkomne.