Folketingspolitiker: - Jeg vil også være statsminister

Først meldte Uffe Elbæk fra Alternativet sig som kandidat til statsministerposten, senere kom Pernille Skipper fra Enhedslisten. Nu melder også en fynsk folketingspolitiker sig ind i kampen.

- Jeg hedder Anders Johansson, og jeg vil også være statsminister, lyder det i en række korte spots, som er produceret til hans Facebook-side.

Jeg er jo faktisk en ret ukendt politiker, og formålet er selvfølgelig ikke at gøre mig til statsminister. MF Anders Johansson, Konservative

Kampagnen har fået titlen "AJ 4 President", og her kan man se folketingspolitikeren Anders Johansson (K) i forskellige situationer på Christiansborg, mens en speakerstemme forklarer seerne, at man ikke skal være ked af, at man ikke kender Anders Johansson.

- Det er der nemlig heller ingen andre der gør, siger speakeren.

I et af spottene ryster ærøboen Anders Johansson en sparegris for at illustrere sine evner til at passe på pengene i statskassen. Et andet sted ser man ham på sit kontor, hvor han trøster en ulykkelig og bekymret borger.

Kun for sjov

Kampagnen skal dog ikke tages alt for bogstaveligt, lyder det fra den fynske politiker, som ikke lægger skjul på den selvironiske distance.

- Jeg er jo faktisk en ret ukendt politiker, og formålet er selvfølgelig ikke at gøre mig til statsminister.

- Men gode folk i partiet har sat den her kampagne i gang, fordi jeg har overtaget nogle tunge poster. Jeg er blevet gruppeformand og politisk ordfører efter Mette Abildgaard gik på barsel i begyndelsen af oktober. Og så var der nogen i partiet som mente, at der skulle skabes lidt mere opmærksomhed omkring min person, siger Anders Johansson til TV 2/Fyn.

Deler vandene

TV 2/Fyn har bedt Jakob Holme, som er kreativ direktør i reklamebureauet Nørgaard Mikkelsen om at vurdere kampagnen, og han er ikke begejstret.

- Havde han været kandidat for Alternativet, som gerne vil være et cirkusparti, vil den type kommunikation passe bedre sammen med det partiet står for, men ikke konservative. Der skal være symmetri mellem brand og kommunikation. Hvis du er konservativ vil du ikke stemme på en klovn. Sådan en video er nødt til at understøtte de værdier som partiet står for, siger Jakob Holme.

Jeg synes, at der er så utrolig mange kedelige opslag på Facebook fra fynske politikere, men det her skiller sig dog lidt ud. Jakob Risbro, Samfundsredaktør, TV 2/Fyn.

Til gengæld er TV 2/Fyns samfundsredaktør Jakob Risbro mere venlig i sin vurdering.

- Jeg synes, at der er så utrolig mange kedelige opslag på Facebook fra fynske politikere, men det her skiller sig dog lidt ud. Det er ikke tænkt ind i en stor kampagne, men som en lille sjov og selvironisk gimmick der skal gøre ham lidt mere kendt blandt sine følgere på Facebook, siger Jakob Risbro.

Anders Johansson har siddet i Folketinget i to år som suppleant for Mai Mercado, som trådte ind i regeringen for to år siden som børne- og socialminister.

Anders Johansson er gæst i onsdagens udgave af programmet Politik og Spin.

