Raser over hærværk mod kirke: - Forfærdeligt! Min mormor ligger derinde

En gruppe drenge begik omkring nytår hærværk mod Vissenbjerg Kirke. Drengene har blandt andet danset på alteret og affyret raketter på kirkens handicaptoilet. Det forarger blandt borgerne i Vissenbjerg.

- Det gør mig vred, for min mormor og onkel ligger derinde (på kirkegården, red.), så jeg har familie, der ligger derinde. Det er forfærdeligt, at der er nogle mennesker, der kan finde på det, specielt når det er et helligt sted, siger Rasmus Jakobsen fra Vissenbjerg.

Videooptagelser fra kirken er lagt på de sociale medie Snapchat.

- Én ting er, at man kan få sig selv til at gøre det. En anden ting er, at man begynder at skilte med det og synes, det er sejt.

- Det synes jeg slet ikke er okay, fastslår Rasmus Jakobsen.

Noget svineri

Også pensionist Egon Nielsen er rystet over, at sådan noget kan finde sted - især i en kirke.

- Det er noget svineri, at nogen kan finde på den slags, siger Egon Nielsen.

- Vi regner en kirke for noget specielt. Hærværk i det hele taget skulle ikke have lov til at foregå nogen steder, siger Egon Nielsen.

Hærværket er blevet meldt til politiet.

Tina Damm, der arbejder som social- og sundhedsassistent i Odense, mener, drengestregerne bør få konsekvenser for drengene.

- Jeg synes, de unger skulle have Jordens største røvfuld. De må helt klart have nogle problemer med respekt, siger Tina Damm.

Derfor var kirken ulåst

Vissenbjerg Kirke er til hverdag uden opsyn åben frem til klokken 19 for byens borgere, der kan søge ind i det kirkelige rum og være alene med deres tanker.

Derfor var kirken ulåst, og drengene kunne gå uhindret ind i den mere end 800 år gamle kirke.

De fysiske skader efter hærværket er primært på kirkens handicaptoilet, der ligger uden for selve kirkerummet. Her er der affyret nytårsraketter inde på toilettet, hvilket har beskadiget rummet.

Menighedsrådsformanden siger til TV 2/Fyn, at det er enormt heldigt, at de drengene ikke er kommet til at ramme altertavlen, da de stod på alteret og jonglerede med lysene.

