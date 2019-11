Formodet seksuel udnyttelse af dement 91-årig ryster Alzheimerforeningen

Rettelse Det fremgik i en tidligere udgave af denne artikel, at den 42-årige mand var tiltalt for voldtægt. Det er ikke korrekt. Han var tiltalt for at have udnyttet den demente kvindes tilstand til at skaffe sig samleje og oralsex med hende. Det er nu rettet. TV 2/Fyn beklager fejlen.

Tirsdag begynder retssagen mod en 42-årig mand, der er anklaget for at have seksuelt udnyttet en dement 91-årig kvinde på et plejehjem i Odense.

Sagen vækker stor bekymring hos Alzheimerforeningen.

- Jeg er dybt, dybt rystet over, at det overhovedet er muligt på et plejehjem, siger Birgitte Vølund, der er formand for Alzheimerforeningen.

Anklagemyndigheden mener blandt andet, at manden har voldtaget kvinden samt tvunget hende til andet seksuelt forhold end samleje.

Den 91-årige kvindes tilstand beskrives som "mixed dement af svær grad". Det vil ifølge Nationalt videnscenter for demens sige, at hun har symptomer fra flere demenssygdomme.

Hvis det er foregået, som anklageskriftet beskriver, er det stærkt rystende, mener formanden for Alzheimerforeningen.

- Jeg tænker, at det virkelig må mane til eftertanke om, hvordan vi egentlig tager os af mennesker, som har svær demens, siger Birgitte Vølund.

Rejser flere spørgsmål

Ifølge anklageskriftet har manden fra april til juli i år mindst tre gange udnyttet kvinden seksuelt.

At det overhovedet kan ske, får Birgitte Vølund til at stille spørgsmålstegn ved bemandingen på de danske plejehjem.

- Det rejser nogle grundlæggende spørgsmål; er der hænder nok, er der personale nok, siden det kan foregå? Og ovenikøbet tre gange mindst.

DET SIGER STRAFFELOVEN Paragraf 218: Den, der ved udnyttelse af en persons sindssygdom eller mentale retardering, skaffer sig samleje med den pågældende, straffes med fængsel indtil fire år. Ifølge paragraf 225 gælder loven også for andet seksuelt forhold end samleje.

- Er der de mennesker, der skal være - og har de de kompetencer, de skal have? Bliver der drøftet etiske spørgsmål om, hvordan vi forholder os til fremmede mennesker eller andre mennesker i den enkeltes bolig, spørger formanden.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger er den sigtede nu 43-årige mand pårørende til en anden beboer på plejehjemmet.

Anklagemyndigheden ved Fyns Politi mener, at der er tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 218, der handler om at udnytte en persons sindstilstand. Dertil kommer en overtrædelse af paragraf 225. Det kan give fængsel i op til fire år.