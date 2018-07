Forsker: Teenagere overvurderer venners druk og drikker mere

Hver anden teenager har overdrevne forestillinger om, hvor meget deres klassekammerater drikker, og det påvirker deres eget forhold til alkohol.

Teenagere gætter forkert, når de skal anslå kammeraternes alkoholforbrug, og det påvirker deres eget forbrug.

Hver anden teenager har en forestilling om, at deres venner drikker mere, og det påvirker deres eget forhold til alkohol.

Det viser en ny ph.d.-afhandling fra Syddansk Universitet, som Lotte Vallentin-Holbech har lavet.

Hvis de unge har en forestilling om, at de andre har et bestemt antal øl eller shots med, tager de selv et tilsvarende antal med Lotte Vallentin-Holbech

Lotte Vallentin-Holbech har skrevet sin ph.d.-afhandling i sundhedsfremme, og hun har blandt andet kigget på, om overvurderingerne har haft indflydelse på teenagernes eget alkoholforbrug.

- Vi kan se, at teenagerne påvirkes meget. De har markant øget risiko for at drikke, hvad godt er, fordi de tror deres venner drikker mere. Der er en kraftig sammenhæng mellem at tro andre drikker mere og at gøre det selv.

Og ifølge forskeren handler det om en særlig form for misforståelser.

- Flertal-misforståelser. Især i teenageårene. Teenagere spejler sig meget i deres omgivelser som venner og omgangskreds. Hvis de unge har en forestilling om, at de andre har et bestemt antal øl eller shots med, tager de selv et tilsvarende antal med.

Forskningen har blandt andet målt på, hvor stor en sammenhæng der er mellem flertal-misforståelsen.

- Hvis en teenager eksempelvis har en misforstået opfattelse af sine klassekammerater alkoholindtag, har teenageren tre til fire gange så stor risiko for selv at drikke mere.

Positiv udvikling

Elever mellem 13 og 17 år har aktivt deltaget i indsatsen Det GODE Liv.

Indsatsen viser, at de unges debut med alkohol har flyttet sig.

- Tidligere var de typisk 13 år, men nu er debut-alderen nærmere 15 år. Den ændring skal vi tage højde for, når vi fortæller de unge om alkohol, for det gælder om at ramme, når emnet optager dem, påpeger forskeren.

Men der er lang vej endnu.

- Det er en god udvikling, men der er lang vej op til de 16 år, som er den lovgivende aldersgrænse for at drikke, siger Lotte Vallentin-Holbech.

Derfor foreslår forskeren, at man i højere grad udsætter undervisning om alkohol og rusmidler til udskolingen.

- Det er værd at overveje, om undervisningen først skal sættes ind i 8. klasse i stedet for i 6. eller 7. klasse, som det mange steder er tilfældet nu, afslutter Lotte Vallentin-Holbech.

