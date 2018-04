Fra i dag skal fynboerne teste pant på plastikposer

I dag tages der hul på en testperiode i de 56 fynske Netto-butikker. Der bliver indført pant på plastikposerne.

- Jeg tænker, det er en udmærket idé med pant på poser. Man kan nemt komme til at smide dem ud, hvis man ikke lige tænker på, at de kan bruges igen.

Sådan sagde Katrine Mejlholm til TV 2/Fyn, da det 22. marts kom frem, at Fyn skal være frontløber i discountkæden Nettos forsøg med pant på plastikposer.

Forsøget sættes i gang i dag, mandag, hvor Nettos internationale direktør, Michael Løve, i butikken på Hans Mules Gade 16 i Odense tager hul på en testperiode med pantordningen.

Hele idéen om pant på plastikposerne er et samarbejde mellem Netto-ejerne Dansk Supermarked Group og WWF Verdensnaturfonden.

Pant mod unødig plast i naturen

Ifølge WWF Verdensnaturfonden produceres der hvert år mere end 300 millioner ton plastik i verden, og en alt for stor del af det ender i naturen, hvor det har fatale konsekvenser for verdens sårbare natur og vilde dyreliv. Det skal det nye samarbejde ændre på ved at mindske omfanget af plastik i naturen og fjerne unødvendig plastik fra butikkerne.

Således skal plastikpose-købende kunder i de 56 fynske butikker fremover betale 50 øre ekstra for deres plastikposer i Netto.

Men når - eller hvis - de kommer retur med poserne i butikken, vil Netto give én krone tilbage.

Netto betaler differencen, og overskuddet fra de poser, der ikke returneres, går til WWF Verdensnaturfonden.

- Plastik kvæler naturen og de vilde dyr. Omfanget er desværre enormt, så der er ingen tid at spilde. Med panten på plastikposerne er danskerne med til at løse verdens plastikproblemer - fra kassen i Netto til verdens sårbare natur, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, blandt andet om initiativet, der på Fyn bliver det første spadestik i et ambitiøst projekt.

Pant-test er også et håb

I en pressemeddelelse fremgår det, at Nettos og WWF Verdensnaturfondens samarbejde er første del af en længere rejse, der både skal eliminere al unødvendig plastik fra Nettos butikker og fjerne den livsfarlige plastik fra naturen.

"Håbet er, at forbrugere vil levere poserne tilbage til genanvendelse i Netto, så de ikke risikerer at ende i naturen eller på forbrændingen", står der i pressemeddelelsen.

Fakta om pant på plastikposer Netto tester fra 16. april pant på specialdesignede plastikposer. Det sker i alle de fynske Netto-butikker.

I testperioden vil kunderne betale en pant på 50 øre for hver købt pose.

Poserne kan returneres til kasseassistenten, hvorefter kunden får 1 krone retur. Forskellen betales af Netto.

Poser, der bliver afleveret, vil blive indsamlet og afleveret til genanvendelse.

Vælger man ikke at pante posen, vil pantoverskuddet gå fra Netto til WWF Verdensnaturfonden, som Dansk Supermarked Group og Netto samarbejder med gennem et fælles partnerskab om plast.

Netto ser den nye pantordning som en investering, hvor udgifterne går til et godt formål - nemlig at mindske plastforurening.

Overskydende pant fra samarbejdet vil blandt andet blive brugt til at fjerne plastik fra naturen i Danmark og udlandet samt at sætte mere fokus på at finde nye bæredygtige plastløsninger. Kilde: Dansk Supermarked Group og WWF Verdensnaturfonden Kilde: Dansk Supermarked Group og WWF Verdensnaturfonden

Fakta om WWF Verdensnaturfonden WWF har kontorer i 80 lande og mere end 1.200 projekter over hele verden.

WF er en af verdens største og mest indflydelsesrige organisationer med mere end fem millioner støtter globalt.

WWF’s stærke position gør, at vi spiller en væsentlig rolle, når beslutninger skal tages globalt som nationalt.

WWF’s mission er at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen.

WWF Verdensnaturfonden er den danske afdeling af World Wide Fund for Nature. Kilde: WWF Verdensnaturfonden Kilde: WWF Verdensnaturfonden