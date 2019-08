Sol og regn: Fredagens vejr bliver en blandet omgang

Allerede fra fredag morgen vil solen skinne over Fyn, hvor temperaturerne vil ligge omkring de 15 grader.

I løbet af eftermiddagen stiger temperaturerne til over 20 grader - nogle steder endda helt op til 25 grader.

Ud på de sene eftermiddagstimer vil der dog trække flere skyer ind fra sydvest, som vil give regn og måske torden i løbet af aftenen og natten. Temperaturerne falder til mellem 14 og 18 grader.

Den vejrtype er lidt et forvarsel for det vejr, som venter lørdag, hvor der kan blive voldsomt vejr med lyn, torden og nedbør over Fyn.