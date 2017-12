Frederik løb i silende regn: - Jeg er rimelig god

Det første nytårsløb var for børn. Frederik på 11 år trodsede regnen og løb hurtigere, end han plejer.

På årets sidste dag skulle julefedtet traditionen tro løbes af ved et af Danmarks største nytårsløb, Nytårsløbet i Odense.

Det er 19. gang, at løbeskoene bliver snøret ved Hunderupskolen, hvor 1.600 løbere havde trodset regnen og var stået tidligt op for at få motion inden nytårsmiddagen. Dagen startede med børneløbet på to en halv kilometer.

- Vi plejer altid at have en tradition med, at vi enten går eller løber, når det er nytårsaften, siger Frederik Villadsen på 11 år.

- Jeg kan rigtig godt lide at løbe. Jeg vil selv mene, jeg er rimelig god til det, forklarer han.

Er det ikke træls at løbe i regnvejr?

- Næ, det motiverer mig bare til at komme hurtigere i mål.

Hvor hurtigt kan du løbe ruten?

- Øhh, jeg tror, jeg gør det på 19 minutter.

Ud over børneløbet var der senere på dagen også løbedistancer på fem og ti kilometer.

Nytårsløbet i Odense adskiller sig fra andre motionsløb ved at servere champagne, kransekage og børnechampagne. Derudover vises der tegnefilm efter børneløbet.