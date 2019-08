Efter konkurs: Fremtiden på plads for Midtfyns Fritidscenter

Mandag eftermiddag har kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn godkendt en samarbejsaftale med en ny ejer af Midtfyns Fritidscenter. Det er sket på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde.

Den nye ejer bliver offentliggjort tirsdag den 20. august.

- Da konkursen ramte Midtfyns Fritidscenter for syv uger siden, kunne vi ikke have forestillet os så god en løsning, som den vi står med nu, siger borgmester Hans Stavnsager (S) i en pressemeddelelse.

Stigende energiudgifter kostede

29. juni indsendte centrets formand en konkursbegæring til Skifteretten. Forklaringen på konkursen lød, at et stigende aktivitetsniveau i centret betød stigende energiudgifter. Og ifølge fritidscentret var tilskuddet ikke fulgt med udgifterne.

Efter konkursen indgik Faaborg-Midtfyn Kommune i dialog med kuratoren for at sikre, at brugerne fortsat kunne bruge centret.

- Vores fokus nu er at sørge for, det holder åbent. Både den periode, hvor konkursen skal behandles og på længere sigt, sagde borgmesteren dengang til TV 2/Fyn.

Aftaler træder i kraft i september

Kommunen har indgået en samarbejdesaftale med den nye ejer, der svarer til den, man i juni indgik med Forum Faaborg.

- Det er selvsagt den nye ejer, som skal drive centret fremover. Men vi er meget begejstrede for, at vi så hurtigt efter konkursen har fået en samarbejdsaftale i hus. Den sikrer dét, der er vigtigst: Gode rammevilkår for centret og stabilitet og tryghed for de lokale foreninger, skoler og brugere, siger Hans Stavnsager i pressemeddelelsen.

Den nye aftale træder i kraft 1. september.

Han kalder aftalen for "samlet set en fantastisk løsning for fritidscentret, for Ringe og for hele Midtfyn". Tirsdag bliver der offentliggjort flere oplysninger om samarbejdsaftalen og den fremtidige drift at centret.