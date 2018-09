Frivillige er afgørende for ny fynsk gadefestival

Opbakningen fra frivillige betyder alt for, at ny studiestartsfestival kan lade sig gøre. Torsdag eftermiddag var forberedelserne i gang før åbningen.

Studiestartsfestivalen Generator fylder i disse dage Odenses gader med alt fra DJs til ølsmagning. Selvom gadefestivalen er ny, har der været opbakning fra frivillige, hvoraf en stor del er studerende. I alt hjælper omkring 170 frivillige.

Generator kunne ikke lade sig gøre uden de frivillige Anja Følleslev, formand for We Celebrate Odense

- Jeg er frivillig på Generator, fordi jeg ofte er frivillig med Studenterhuset til forskellige arrangementer, de er engageret i. Og så hørte jeg om Generator, og det lød mega fedt, siger Cecillie Sundahl, der er frivillig hos Generator.

At de frivillige er sammen om arbejdet, er noget af det, der har fået Cecillie Sundahl til at gå med på frivilligholdet.

- Det fedeste er fællesskabet. Du lærer nogle nye mennesker at kende, som du også holder kontakten med bagefter, siger Cecillie Sundahl, frivillig hos Generator.

Frivllige skænker og rengører

De frivillige udfører opgaver, som eksempelvis at stå vagt ved koncerter, sælge drikkevarer i barerne til at holde toiletvogne rene. Og det er ikke uden betydning, når de frivillige udfører det arbejde.

- De frivillige betyder alt. Selvfølgelig er det vigtigt, at der også er nogle ansatte, der trækkker nogle ansvarsområder. Men Generator kunne ikke lade sig gøre uden de frivillige, siger Anja Følleslev, formand for We Celebrate Odense.

00:22 De frivillige betyder alt for, at festivalen kan gennemføres. Det fortæller formand for We Celebrate Odense, Anja Følleslev, om her. Video: Thomas Larsen-Bjerre Luk video

Generator 2018 Generator er en ny fynsk gadefestival, som afholdes i forbindelse med studiestart.



Generator bliver lavet af foreningen We Celebrate Odense, der er stiftet af Studenterhus Odense, Warehouse Festival, Musikhuset Posten og Ungdomshuset.



Festivalens forgænger er gadefesten Karrusel, som gennem de sidste fire år har været arrangeret af folkene, der også står bag Københavnske Distortion. Men nu er der nye, lokale arrangører bag den odenseanske studiestartsfestival - og altså også et nyt navn.

Læs også Ingen penge til Karrusel: Lokalforening overtager studiestartsfest

Festivalformanden arbejder til hverdag som daglig leder af Studenterhus Odense og har tidligere haft ansvar for at rekruttere frivillige til gadefestens forgænger Karrusel. Arbejdet med at skaffe frivillige er altså ikke nyt land.

- Vi har jo nok gjort det, vi plejer. Vi har rekrutteret på Facebook, spurgt dem vi kender og dem, der i forvejen arbejder som frivillige hos blandt andet Studenterhuset og Musikhuset Posten. Vi har også spurgt foreninger, om de vil hjælpe os, fortæller Anja Følleslev, formand for We Celebrate Odense.

Som frivillig på Generator får man partoutbillet med adgang til festivalen, når man ikke er på vagt. Cecilie Sundahl synes, man bliver godt behandlet som frivillig på Generator.

Læs også Manglende støtte risikerer at lukke fynsk gadefestival

- De har lavet goodiebags til os frivillige, og der er snacks om aftenen. De gør meget for at beholde os, så vi kommer igen næste år, siger Cecillie Sundahl, frivillig hos Generator.

Generator løber af stablen fra den 6.-9. september. Festivalen flytter fra dag til dag rundt til forskellige dele af Odense centrum.