Fynbo "låner" luksusbiler uden at levere dem tilbage

For fjerde gang på få uger har den 28-årig mand fra Middelfart lånt en dyr bil fra en bilforhandler uden at levere den tilbage igen.

Tre af luksusbilerne er senere fundet ved samme parkeringsplads ved en banegård syd for Odense.

Det er Ekstra Bladet, der onsdag kan fortælle om det seneste tilfælde. Denne gang gik det ud over en bilforhandler i Brovst i Nordjylland. Her lånte han en Mini Cooper Works til 180.000 kroner.

- Han kommer med sin kørekort, og så får han jo lov at køre, fortæller Jesper Larsen fra JL Biler i Brovst til Ekstra Bladet.

Da manden ikke kom tilbage med bilen som aftalt, går det op for Jesper Larsen, at det er den samme 28-årige mand fra Middelfart, som i sidste uge prøvekørte en dyr Audi A7 hos Linderoth Biler i Vejle uden at aflevere den tilbage.

Den 28-årig mand har brugt samme fremgangsmåde, da han lånte en Mercedes og en BMW hos to bilforhandlere i Esbjerg.

Det er irriterende

Wesan Koftan fra WK Biler i Esbjerg fik sin BMW til en værdi af 240.000 tilbage, men han er træt af sagen.

- Det er da irriterende, at han bliver ved, og det ikke har nogen konsekvenser. Det er træls for vores kolleger rundt i landet, siger Wesan Koftan fra WK Biler i Esbjerg til Ekstra Bladet.

Flere bilforhandlere advarer nu via Facebook andre forhandlere mod den 28-årig mand fra Middelfart. Forhandlerne må dog ikke dele mandens navn eller foto.

Indehaveren af Linderoth Biler i Vejle, Bjarke Linderoth, lagde i første omgang mandens navn på Facebook, og derfor risikerer han nu en bøde.

- Sagen skal forbi Datatilsynet, som så skal lave en vurdering, om der er sket en overtrædelse af persondataloven, oplyser vicepolitiinspektør Mikkel Ross fra Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Østjyllands Politi efterforskninger nu biltyverierne og samler lige nu alle de sager, der har forbindelse til den 28-årig mand fra Middelfart.

Mini Cooperen fra Brovst var onsdag morgen endnu ikke fundet.

TV 2/FYN har uden held forsøgt at få en kommentar fra den 28-årig mand fra Middelfart.