Fynbo pumper 5.353 armbøjninger i en god sags tjeneste

I træningscenteret OBBC på Rugårdsvej pumper blodet rundt, og musklerne er spændt helt op til lir.

For fjerde år i træk samler Henning Duvander Iversen nemlig penge ind til dette års udgave af Knæk Cancer.

I alt skal muskelbundtet fra Fyn lave 5.353 armstrækninger, hvis han skal fuldføre sit mål.

- Det bliver ikke noget problem. Jeg elsker syretræning, og jeg laver omkring 120.000 armbøjninger om året, lyder det.

Allerede inden træningspasset, som begyndte klokken seks lørdag morgen havde Henning Duvander Iversen nået første del-mål om at indsamle 40.000 kroner.

- Nu handler det bare om at se, hvor stort beløbet kan blive, siger han, mens sveden drypper ned fra de anspændte overarme, siger han.

Henning Duvander Iversen laver det antal armstrækninger, han aldersmæssigt er. Så da han startede for tre år siden, lavede han 5.050 armstrækninger på otte timer. Året efter stod den på 5.151 armstrækninger. Og sidste år lavede Henning Duvander 5.252 armstrækninger på otte timer.

- Jeg kan nok lave 5.353 armbøjninger på den halve tid, men jeg vil gerne kunne blive ved med at gøre det her, til jeg bliver 60 år. Og der skal man altså have en udholdenhed gennem flere år, når man skal lave 6.060 armbøjninger, siger han.

Kræft tæt på

Henning Duvander Iversen har selv haft kræft tæt inde på livet.

Hans bror fik nemlig konstateret modermærkekræft for seks år siden og hudkræft for syv måneder siden. Derudover døde hans svigerfar af kræft som 60 årig.

- Alle har oplevet kræft tæt inde på livet, derfor går min støtte til Knæk Cancer. Det er der, jeg føler at, jeg kan gøre den største forskel, siger han.

Selvom man kan give sin støtte på mange forskellige måder, er der en særlig grund til at valget af udfordring netop faldt på armbøjninger.

- Jeg er bedst til at lave armbøjninger. Flere har også spurgt mig, hvorfor jeg ikke er med i Guinness Rekord. Men det er ikke for at slå rekorder, det er for at gøre en forskel, fortæller han.

Inspirationen til det alternative indsamlingsprojekt udspringer fra Henning Duvander Iversens egen fødselsdag.

- Det hele startede da min kone spurgte mig, hvad jeg ville lave på min 50 års fødselsdag. Så sagde jeg: Jeg vil bare gerne træne hele dagen. Jeg mangler ikke noget, og så kan jeg bruge otte timer, som svarer til en arbejdsdag, på at hjælpe andre, lyder det fra Henning Duvander Iversen.

Form til forskel

Selvom Henning Duvander Iversen er en af dem, der har taget et forspring på Knæk Cancer-ugen, er han ikke i tvivl om, hvad der gør en forskel.

- Folk er så mættede, når vi når uge 43, derfor starter jeg allerede nu. Og så er det jo også en inspiration for andre. Hvis man er i god form, kommer man også lettere gennem sygdom, siger han.

Og familiens forståelse og interesse for den massive træning er også af betydning.

- Jeg ville ikke kunne klare sådan nogle udfordringer her uden min tålmodige kone og mine børn, som jeg også bruger meget tid på at træne med, siger Henning Duvander Iversen.

Inden udfordringen gik i gang klokken seks lørdag morgen, var der allerede 47.000 kroner i Knæk Cancer-puljen.

Lørdag ligger Henning Duvander Iversen vandret fra klokken 6 til 14 i konstante armstrækninger.