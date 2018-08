Fynboer skammer sig over møgfald på Hibba

Det var "på ingen måde i orden", da Hibba Yousef Kilane blev overfuset i parkeringskælderen under Magasin. Det mener de odenseanere, TV 2/Fyn mødte i gågaden onsdag.

På Facebook er der delte meninger om, det var i orden at kalde Hibba Yousef Kilanes tørklæde for en møgklud og få hende til at skamme sig over at bære det på grund af en disput om en p-plads i kælderen under Magasin.

Til gengæld er der på gaden i Odense enighed i, at det var langt over stregen, da en kvinde blandt andet sagde:

"Ved du, hvor mange af dine medsøstre i Saudi-Arabien, der kæmper for at komme ud af den møgklud der. Du skulle skamme dig. Du lever i et demokratisk samfund. Hvad er du her for, hvis du hæger så heftigt (vogter nidkært, red.)? Hvad er du her for".

- Jeg synes på ingen måde, det er i orden. Man skammer sig, for jeg synes faktisk, det er rigtig synd. Jeg synes på ingen måder, det er okay, siger Freja Frydensberg.

Det samme mener hendes veninde Carla Leonhard.

- Jeg synes virkelig, hun er respektløs.

Mangler forklaring

Ifølge Hibba Yousef Kilane begyndte skændieriet, fordi kvinden i parkeringskælderen nægtede at frigive sin p-plads til kvinderne - angiveligt, fordi Hibba Yousef Kilane bar tørklæde. Derfor begyndte hun og hendes veninde at optage optrinnet.

Flere på Facebook har efterspurgt en forklaring på, hvad der skete, inden kameraerne blev tændt. Det gør også Palle Nissen Hassen.

- Umiddelbart tænker jeg, hvad diskussionen er kommet af. Er det, fordi hun har prøvet at skaffe sig parkeringspladsen og sender en hen og blokerer for, at andre kan komme til? Det kan man måske godt blive forarget over, men bortset fra det, tænker jeg, at det er voldsomt at blive så ophidset over et tørklæde. Det forstår jeg slet ikke, siger han til TV 2/Fyn.

Det har ikke været muligt for TV 2/Fyn at identificere kvinden, men vi vil meget gerne kontaktes af hende og fortælle hendes side af sagen.

Skænderi gik over stregen

Derya Binar er sygeplejerske i Odense og bærer ligesom Hibba Yousef Kilane tørklæde. Hun har selv oplevet at blive kaldt terrorist på åben gade. Hun har dog aldrig oplevet noget lignende det, Hibba Yousef Kilane blev udsat for fredag i parkeringskælderen.

- Man bliver rørt af det, og man får en forståelse for, hvad hun har følt, da det skete. Jeg bliver også lidt provokeret af det. Bare fordi man har et tørklæde på, behøver folk jo ikke svine en til. Man bliver ked af det selvfølgelig.

- Når man går med tørklæde, skal man hele tiden gøre en ekstra indsats for at vise, at man ikke er det, som folk tror, man er, fortæller Derya Binar.

Med høretelefoner om ørene og en iPad i hænderne ser Bjarne Ratzer TV 2/Fyns indslag om Hibba Yousef Kilane.

- Umiddelbart bliver man lidt overrasket over, at det er så heftigt, som det er. Jeg synes i princippet, man generer hinanden unødigt. Man kan godt være uenig og have en anden holdning til tørklæder, muslimer og lignende, men man skal da respektere hinanden alligevel. Hun (Hibba, red.) har jo ikke generet nogle på nogen måde.

- Jeg kunne ikke finde på at gøre sådan der, og når jeg siger det - ja, så er det jo i mine øjne at gå over stregen, siger Bjarne Ratzer.

Ifølge Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier hos Københavns Universitet er der sket en stigning i antallet af hadforbrydelser mod minoriteter.

