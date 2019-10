Fynbus får eftergivet millioner

Fynbus fik lettet presset på økonomien, da politikerne i Region Syddanmark mandag blev enige om budgettet for 2020.

Her fik Fynbus nemlig eftergivet et midlertidigt tilskud på 9,3 millioner kroner.

Eftergivelsen betyder umiddelbart intet for de fynske buspassagerer, men vil pynte gevaldigt på en bundlinje, som i forvejen er kalkuleret til at vise rødt.

- Vi budgetterer med mellem fem og ni millioner i underskud i disse år - sådan har det været siden 2017, forklarer direktør hos Fynbus, Carsten Hyldborg Jensen.

Han tilføjer, at uden politikernes beslutning havde det set noget anderledes ud for Fynbus.

- Hvis vi skulle have betalt dem tilbage, så var vi ude en kritisk situation, siger direktøren.

Håber på letbanen

Selvom Carsten Hyldborg Jensen skal agere med røde tal som opstår fordi, at passagertallet de senere år har været faldende, mens busruterne er blevet opretholdt er der alligevel optimisme at spore.

- Vi håber på at få flere passager, når letbanen åbner, men vi ved ikke helt, hvad der vil ske.

Letbane Odense ventes at åbne i slutningen af 2021, og her tror Carsten Hyldborg Jensen på, at letbanen vil øge interessen for de offentlige transportmidler og dermed give en afledt positiv effekt på antallet af passagerer hos Fynbus.

To ekstra millioner i 2021

Udover eftergivelsen af de 9,3 millioner kroner, har Region Syddanmark øget det årlige tilskud til Fynbus med to millioner kroner med virkning fra 2021.

Det årlige tilskud er i øjeblikket 111 millioner kroner og stiger så til 113 millioner kroner i 2021.

Fynbus bruger ifølge Carsten Hyldborg Jensen i øjeblikket mellem 117 og 118 millioner kroner om året for, at opretholde det nuværende serviceniveau.