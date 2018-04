Fyns Politi: Derfor er drab på to børn en familietragedie

En familiefar har slået to af sine børn ihjel og efterfølgende begået selvmord. Politiet kalder det en familietragedie for at beskytte børnenes mor og søster.

En 47-årig far har dræbt to af sine tre børn i hjemmet på Nørregårdsvej i Kirkeby på Sydfyn. Efterfølgende begik faren selvmord.

Der er tale om en pige på seks år og en dreng på otte. Børnenes mor og storesøster er fortsat i live, og af hensyn til dem kalder politiet dobbeltdrabet og selvmordet for en familietragedie.

- Det er reelt et dobbeltdrab med efterfølgende selvmord. Da vi ser, det er i familien, og vi ser de nærmere omstændigheder, som efterforskningen klarlægger, går vi ind og kalder det en familietragedie, siger politikommissær Jack Liedecke.

- Det er både politimæssigt og journalistisk, at vi bruger den vending for at fortælle, hvad det er for en type sag, vi står med, forklarer han.

Beskytter mor og søster

Politikommissæren vil ikke oplyse, hvor pigen opholder sig, men han fortæller, at storesøsteren ikke har adresse på Nørregårdsvej.

- Vi bruger vendingen familietragedie for at beskrive, hvad det er for en type sag, vi står med og for at beskytte familien. Det vil sige, at vi ikke kommer med nærmere oplysninger omkring efterforskningen, siger Jack Liedecke.

- Vi betragter det som et almindeligt drab. Vi kører den sædvanlige efterforskning, indtil vi fuldstændig har klarlagt, hvad vi står med for en type sag, forklarer politikommissæren.

Årsagen til dobbeltdrabet

Det var ifølge politikommissæren børnenes mor, der kontaktede politiet. Hvordan børnene er blevet dræbt, ønsker Fyns Politi ikke at oplyse.

I en pressemeddelelse fremgår det, at børnene blev dræbt af deres far tirsdag eftermiddag.

- Vi vil ikke kommentere yderligere omkring de familiemæssige forhold. Årsagen til drabet er familiemæssige problemer.