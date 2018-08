Fynsk folketingskandidat misbrugt på homoseksuel datingtjeneste

Bjørn Brandenborg (S) fra Rudkøbing har fået stjålet sin identitet, der er blevet anvendt på datingtjenesterne Boyfriend og Tinder. Han har anmeldt tyveriet til politiet.

Uden selv at være klar over det, var den 26-årige folketingskandidat for Socialdemokraterne Bjørn Brandenborg på udkig efter dates på datingtjenesterne Boyfriend og Tinder.

Politikeren fra Rudkøbing havde fået stjålet sin identitet samt billeder og var blevet misbrugt på datingtjenesterne.

Det fortæller Bjørn Brandenborg til Ekstra Bladet.

- Nogen har taget et af mine billeder på Facebook og har oprettet profiler i mit navn. I profilteksterne har der stået, at jeg er folketingskandidat, og at jeg bor på Langeland. Det er jo problematisk, hvis identitetstyveri er en pris, man må betale, når man går ind i politik, siger Bjørn Brandenborg.

Læs også Politiker tog job som hjemmeplejer: Nu er jeg ikke i tvivl om niveauet

Bjørn Brandenborgs kollega så dette billede på Tinder, oplyser politikeren til Ekstra Bladet. Billedet er taget fra hans offentlige facebookprofil. Foto: Privatfoto

Ifølge avisen blev Bjørn Brandenborg opmærksom på tyveriet, da han for nogle uger siden blev kontaktet af en mand på Instagram, der havde set hans profil på hjemmesiden Boyfriend for trans- og homoseksuelle mænd.

Senere fortalte en kollega hos 3F Sydfyn, at han også figurerede på appen Tinder.

Politianmeldt

Bjørn Brandenborg har torsdag anmeldt tyveriet til Fyns Politi, og han fortæller til Ekstra Bladet, at identitetstyveriet gør ham utryg.

- Jeg har en knude i maven hele tiden. Jeg kommer rundt mange steder til arrangementer. Også hvor der er unge. Tænk hvis nogen har skrevet til en lang række drenge og piger og har udgivet sig for at være mig, siger han til avisen.

Udover at have meldt tyveriet til politiet, har Bjørn Brandenborg også kontaktet datingtjenesterne i håb om, at profilerne bliver deaktiveret.

Læs også Jim Lyngvild hængt ud som homohader og racist i Tyskland