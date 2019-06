Eksklusiv udstilling: Fynsk fund fremvises i fire timer

Historieinteresserede fynboer skal forberede sig på at rydde kalenderen lørdag den 15. juni, hvis de vil se et sjældent vedhæng.

Det er en fornem dame, der har haft det her smukke smykke Jakob Bonde, museumsinspektør, Odense Bys Museer

Det forklarer Jakob Bonde, der er museumsinspektør ved Odense Bys Museer.

- Fundet af vedhænget er så nyt, at vi benytter lejligheden til at få det vist frem, siger han.

Der er tale om et næsten 2.000 år gammelt guldvedhæng. Smykket vil kun være udstillet i fire timer på Møntergården i Odense.

- Om det kommer igen på et andet tidspunkt kan jeg ikke afvise, forklarer Jakob Bonde.

Ifølge museumsinspektøren skyldes den korte udstillingstid, at museet skal have styr på sikkerheden i forbindelse med udstillingen af smykket.

- Helt lavpraktisk er der noget med sikkerhed, understreger han.

Læs også Mudderet gemmer på historien om 100 døde fynboer

Eksklusivt smykke til samfundsspids

Guldvedhænget blev fundet i starten af foråret. Her fandt arkæologer det siddende omkring halsen på en kvinde fra det andet århundrede. Dermed er smykket næsten 2.000 år gammelt.

- Det er en fornem dame, der har haft det her smukke smykke, fortæller Jakob Bonde.

Kvinden har ligget begravet ved Tietgenbyen sammen med flere andre samfundsspidser. I alt har arkæologerne skrabet og penslet sig frem til seks urner ved gravstedet i det østlige Odense. I første omgang er det dog guldvedhænget, der har stjålet rampelyset.

Smykket blev fundet ved en gravplads i Tietgenbyen. Foto: Odense Bys museer

- Smykket har ligget der i næsten 2.000 år og kommer frem af mulden som en intakt genstand. Den er hel og velbevaret. Man står med et billede af guldsmedekunst, der ikke lader nutidens kunst stå tilbage. Det er virkelig et topfund, forklarer museumsinspektøren.

Oplev smykket Guldvedhænget bliver udstillet som en del af Arkæologiens dag mellem klokken 11.00 og 15.00 på Møntergården i Odense lørdag den 15. juni. Adgang er gratis.

Jakob Bonde har arbejdet indenfor arkoælogifaget i mere end 20 år, og han har sjældent oplevet noget lignende.

- Det er sjældent, at man støder på sådan et smykke, mener han.

Flere fund kan være på vej

Arkæologerne har allerede røntgenskannet flere af de urner, der blev fundet ved gravpladsen. Derfor ved man allerede nu, at guldvedhænget ikke er det eneste smykke på gravpladsen.

- Vi har røntgenbilleder af urnerne, og der kan vi se, at der er tilsvarende smykker. Det er dog uvist, om de er lavet af guld, oplyser museumsinspektøren.

Læs også 3.500 år gamle smykker og våben fundet hemmeligt sted på Fyn

Det betyder også, at arkæologerne har konkluderet, at gravstedet var forbeholdt for de øverste lag af det fynske samfund.

- Der er en upperclass-grav, siger Jakob Bonde og tilføjer:

- Ikke langt der fra er der en anden grav, men den er uden smykker.

Efter udstillingen af vedhænget vil arkæologer kigge nærmere på det for at beskrive det.

Smykket giver et indblik i, hvad guldsmede kunne lave for næsten 2.000 år siden. Foto: Odense Bys museer