Fynsk politiker: - Folkemødet er spild af tid

Pernille Bendixen fra Dansk Folkeparti mener ikke, at man når ud til almindelige danskere med et folkemøde på Bornholm.

Hun har deltaget i det bornholmske folkemøde to år, men nu har det fynskvalgte folketingsmedlem Pernille Bendixen (DF) fået nok. Festivalen i 2018 bliver uden hende.

- Jeg gider det ikke mere. Hvis missionen er at nå ud til de almindelige danskere, er den slået fuldstændig fejl. Så skal man hellere kalde det et netværksmøde - den titel kan det sagtens bære, for man møder masser af spændende mennesker, man kan samarbejde med efterfølgende. Men et folkemøde er det ikke. Det er en lukket fest.

Har du noget data, der bakker op om din påstand om, at der kun deltager ganske få almindelige mennesker på Folkemødet?

- Nej, desværre. Jeg baserer det på min egen personlige oplevelse. De fleste, du møder, er enten tilknyttet et parti, en kommune eller en organisation. Hvis du endelig møder almindelige mennesker, så er det folk, der bor på Bornholm. Det er ikke folkeligt. Det er rasende dyrt for hr. og fru Danmark, der enten ikke har råd eller ikke vil prioritere det nok, fordi det ikke vedkommer dem.

Vedkommer ikke danskerne

Og det kan der være noget om.

En ny måling lavet af Norstat for det politiske nyhedsmedie Altinget viser, at næsten to ud af tre danskere i mere eller mindre grad føler, at Folkemødet ikke vedkommer dem.

36 procent siger, at det slet ikke vedkommer dem, og 27 procent svarer, at det vedkommer dem i mindre grad. Kun fem procent svarende til hver 20. dansker siger, at Folkemødet i høj grad vedkommer dem.

Og det er et problem, man bør gøre noget ved, mener Pernille Bendixen. Hun foreslår, at Folkemødet gøres til en karavane og i stedet flyttes rundt i landet fra år til år.

- På den måde vil alle på et tidspunkt have mulighed for at møde de landspolitikere, de sjældent vil mødes ellers. Det vil gøre det meget mere folkeligt, siger hun.

Folkemødet på Bornholm Siden 2011 er der arrangeret folkemødet i Allinge på Bornholm. Det er en fire dage lang politisk festival i midten af juni.



Foreningen Folkemødet har siden 2016 stået for at arrangere begivenheden.



Folkemødet er inspireret af Almedalsveckan, der i uge 27 bliver afholdt på Gotland i Sverige.



I 2017 samlede folkemødet flere end 100.000 mennesker i alle aldre.

Spild af tid

En rundspørge, TV 2/Fyn har lavet blandt de ti fynske kommuner, viser, at kun 44 ud af i alt 242 medlemmer af de fynske byråd og kommunalbestyrelser deltager i folkemødet på klippeøen. Det svarer til 18 procent.

- Det overrasker mig faktisk, at tallet er så lavt. Men det fortæller mig, at der er mange andre, der synes, det er mere et netværksmøde end et folkemøde. Vi har også et KL-møde i Aalborg, hvor mange af de samme mennesker samles, så på den måde er Folkemødet spild af ens tid. Når man er folkevalgt, skal man prioritere at være der, hvor vælgerne er, så jeg kan godt forstå dem, der bliver væk, siger Pernille Bendixen.

Folkemødet starter torsdag og slutter søndag.