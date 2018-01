Fynsk sammenhold: Flere job og mere vækst til Fyn

I dag er der fem ejerkommuner i det fællesregionale selskab Udvikling Fyn, men det kommende år kan yderligere tre kommuner være på vej ind i ejerkredsen. Fyn kommer i så fald til at stå historisk stærk, siger forbundsformanden i Dansk Metal, Claus Jensen til TV 2/Fyn.

Udvikling Fyn har til formål at skabe vækst og arbejdspladser til gavn for det fynske erhversliv og turisme. Selskabet beskæftiger omkring 55 medarbejdere.

I dag er der fem ejerkommuner i selskabet, som udover Odense også tæller Nyborg, Svendborg, Faaborg Midtfyn og Assens Kommuner.

Men det kommende år kan yderligere tre kommuner være på vej ind i Udvikling Fyn. Det drejer sig om Langeland, Kerteminde og Nordfyns Kommuner, som tidligere har haft status som associerede medlemmer, men som helt droppede at søge om medlemskab efter en "prøveperiode" for nogle år siden.

Nye toner fra borgmestrene

Men nu lyder der nye toner fra borgmestrene i de tre kommuner.

- Jeg er stærk tilhænger af, at vi står sammen på Fyn. Det vil også være til stor fordel for os, så jeg vil klart anbefale vores kommunalbestyrelse, at vi bliver medlemmer, siger Langelands borgmester Tonny Hansen (SF).

- Jeg vil bestemt ikke længere afvise, at Nordfyn træder ind. Men først skal vi have en grundig politisk drøftelse, siger Nordfyns borgmester Morten Andersen (V).

- Kertemindes borgmester Kasper Olesen er også parat, men vil først tage endelig stilling, når han har diskuteret sagen med blandt andet det lokale erhvervsliv.

Fyn vil få en stærkere stemme i kampen om fremtidens vækst. Claus Jensen, Dansk Metal

Fyn står historisk stærk

Hvis de tre kommuner siger ja, kommer Fyn til at stå historisk stærk i kampen for at skabe vækst og arbejdspladser de kommende år.

Sådan lyder det fra forbundsformanden i Dansk Metal, Claus Jensen.

- Al erfaring fra andre områder viser, at man står stærkere, hvis man formår at samarbejde på tværs af politiske skel. Fyn vil få en stærkere stemme i kampen om fremtidens vækst, og med en stærk stemme kan der sendes signaler til de centrale beslutningstagere, siger Claus Jensen til TV 2/Fyn.

- For en kommune som Langeland kan det kun være en fordel at gå ind i en fælles kamp for E45, fordi det smitter af på hele øen. Omvendt vil Langeland stå stærkere i kampen for for eksempel en bedre færgefart til Lolland, hvis de andre kommuner bakker op. Og med den opbakning, der følger med fra de andre kommuner i Udvikling Fyn, kommer Langeland til at stå meget stærkere, siger han.