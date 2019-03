Han er 10.500 år gammel: Fynske ildsjæle får penge til at sprede historien om ham

I 1941 blev et 10.500 år gammelt skelet fundet i en tørvemose ved Vissenbjerg på Fyn.

Skelettet blev døbt Koelbjergkvinden og var Nordens ældste menneskefund. Men da man fik dna-testet en kindtand fra skelettet viste det sig, at Koelbjergkvinden i virkeligheden var en mand.

I nogle år har en gruppe fynske ildsjæle tumlet med ideen om at videreformidle historien om Koelbjergmanden og det unikke istidslandskab i Vissenbjergs bakker. Det var her, han gik på jagt, fiskede og levede.

Vi har mulighed for at få lavet nogen kopier af kraniet og knogler, som vi så kan få lov til at udstille Flemming Bruun Bechsgaard, medlem af projektgruppen Koelbjergmanden og istidsdannelsen

Og den tanke synes Realdania var en god idé. Så nu har de fynske ildsjæle fået 800.000 kroner til at sætte gang i drømmen.

- Det er jo en blåstempling af vores lille projekt i Vissenbjeg om fremmelsen af Koelbjergmanden og istidsdannelsen i området, så det gør det jo markant nemmere nu at arbejde videre frem og skaffe endnu flere midler til det samlede projekt, fortæller Flemming Bruun Bechsgaard, der er en af ildsjælene bag projektet "Koelbjergmanden og istidsdannelsen".

Her er deres ide:



Formidlingscentret skal give lokale beboere, skoler og institutioner samt udefra kommende mulighed for læring om det historiske fund af Koelbjergmandens kranie og knogler, samt gennem Vissenbjerg bakkers unikke istidsdannelse at formidle den geologiske viden om landskabet. Kilde: Projektet KOELBJERGMANDEN OG ISTIDSDANNELSEN Se mere

Det fynske projekt blev sammen med 22 andre valgt ud blandt 111 ansøgere i Realdanias ildsjælekampagne - Underværker.

Kopi af knogler og kranium

Foreningen vil bygge et formidlingscenter nær Terrariet Reptile Zoo, men de mangler stadig et par millioner for at få det hele til at blive virkelighed.

- Visionen er, at vi får fundet markeret med udstillingsbygninger, og vi får flere besøgende til området, lyder det fra Flemming Bruun Bechsgaard.

Ildsjælene kan dog ikke få de originale rester af Koelbjergmanden til Vissenbjerg. Han ligger nemlig i en glasmontre på et museum i Odense.

- Vi har mulighed for at få lavet nogen kopier af kraniet og knogler, som vi så kan få lov til at udstille. Og selvfølgelig er der andre måder at visualisere det på ved hjælp af 3D. Så det skal nok blive rigtig godt, fortæller Flemming Bruun Bechsgaard til TV 2/Fyn.