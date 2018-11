Husk lommelygten: Gæster så på kunst i mørket

Det var en museumsoplevelse, der var alt andet end normal for de fynboer, der onsdag aften besøgte fire museer på Fyn.

Brandts i Odense, CLAY Keramikmuseum i Middelfart, Johannes Larsen Museet i Kerteminde og Faaborg Museum havde alle fire forlænget åbningstiden og inviteret interesserede gæster en tur på museet.

En museumstur, hvor eneste lys var gæsternes medbragte lommelygter.

Projektet hedder Kunstnat og skal give en anderledes kunstoplevelse til de fremmødte. Og det lykkedes.

- Det er mega fedt. Det er helt utroligt og en hel anden oplevelse. Når du ser dem (kunstværkerne, red.) i dagslys, så ser du én ting, men når det er mørkt og du skal lyse på dem med en lommelygte, så giver det nogle andre detaljer, som du lægger mærke til. Det er meget intenst, fortæller Tina Larsen fra Faaborg.

Hun har mange gange tidligere besøgt Faaborg Museum, og er meget tilfreds med en nat på museet. Og samme tilfredshed har de gæster, som TV 2/Fyn møder i mørket.

- Det er spændende. I allerhøjeste grad. Det er en anden måde at se kunsten på, fordi der ikke er alle de her almindelige ting, som man normalt plejer at se, forklarer Henrik Suhr-Lauritzen fra Kværndrup.

- Det er meget sjovt at prøve. Det har vi jo ikke prøvet før, så det er spændende. Man ser på det (kunsten, red.) på en hel anden måde, end når man går her til hverdag, siger Dorte Ellegaard fra Faaborg.

Magisk oplevelse

Det er ikke bare gæsterne, som glæder sig over den meget anderledes kunstoplevelse. Også museumsdirektøren på Faaborg Museum, Gertrud Hvidberg-Hansen, er stolt over, det mørke kunstværk.

- Det er en magisk oplevelse, og det kan jeg også mærke på folk, at de synes, udtaler Gertrud Hvidberg-Hansen.

At gæsterne oplever kunsten på en helt ny måde er ifølge museumsdirektøren vigtigt.

- I virkeligheden vil vi også gerne have, at folk oplever bygningen. Det er jo et kunstværk i sig selv, siger Gertrud Hvidberg-Hansen.