Fynske ofre for seksuelle overgreb får nemmere gratis hjælp

Fynboer med senfølger efter seksuelle overgreb får nemmere gratis hjælp fremover. Trygfonden sikrer, at terapi-organisationen Kvisten kan etableres i Region Syddanmark.

Ofre for seksuelle overgreb på Fyn og i det sydlige Jylland kan i nær fremtid få gratis hjælp hos organisationen Kvisten.

Knap en million kroner er af Trygfondens regionale råd i Region Syddanmark øremærket til, at terapi-organisationen kan etablere sig i området.

Man anslår, at mellem 10-12 procent af befolkningen har været udsat for seksuelle overgreb - hertil kommer et stort mørketal. Derfor glæder det Kvistens direktør, Lisbeth Høstgaard Møller, at terapien med donationen kan nå endnu længere ud i landet.

- Vi har i et stykke tid fået en del henvendelser fra ofre for seksuelle overgreb i Syddanmark, så det betyder utrolig meget for os, at vi nu kan få ansat flere frivillige terapeuter og få synliggjort Kvistens tilbud i området, siger hun i en pressemeddelelse.

Terapi for mænd og kvinder

Trygfonden har doneret 927.600 kroner til Kvisten, der primært består af frivillige.

Direktør i Kvisten, Lisbeth Høstgaard Møller (tv), modtog pengegaven på vegne af Kvisten. Her overrakt af Lisbeth Oxholm Andersen fra Trygfonden. Foto: Kvisten

Indtil nu har Kvisten tilbudt gruppeterapi, individuelle terapiforløb og parterapi til mænd og kvinder over 18 år i flere jyske og sjællandske byer.

En del af de kvinder og mænd Kvisten har i terapi har været udsat for overgreb i barndommen eller den tidlige ungdom.

- Noget af det mest traumatiske, et menneske kan udsættes for, er seksuelle overgreb. Mange af de ofre, vi møder, oplever, at de har levet et helt liv i skyggen af deres traumer. De kan have meget svært ved at bevare og fastholde relationer, de kan have problemer med angst, depressioner, deres egen krop og en del har også af misbrugsproblemer. Så der er stort behov for den hjælp, vi kan tilbyde, siger Lisbeth Høstgaard Møller.

