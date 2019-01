To fynske ryttere udtaget til VM i cyklecross

I weekenden blev stierne omkring Syddansk Universitet brugt til DM i cykelcross. Her konkurrerede rytterne på en mudret rute, der bestod af veje, marker og stier med forskellige forhindringer.

De bedste deltagere i Danmarksmesterskabet er nu blevet udtaget til VM i Bogense den 2. og 3. februar, og blandt dem er den 17-årige Ian Millennium og den 18-årige Simon Bak, der begge er fra Odense.

Den 17-årige Ian Millenium, der til dagligt går i 3.g på Tietgen Handelsgymnasium i Odense, skulle søndag vise sit værd. For ham var både Danmarksmestertitlen og en plads i truppen til Verdensmesterskabet i Bogense den 2. og 3. februar på spil.

Var rimelig nervøs

- Jeg er rimelig nervøs, fordi det jo ikke kun er det danske mesterskab, at jeg skal kæmpe om. Det er jo samtidig også VM-pladser. Så det er vildt spændende. Og det er jo oven i købet på hjemmebane her i Odense, så det er jo virkelig noget, som jeg ser frem til, fortalte Ian Millenium kort før han skulle op på cyklen, sagde Ian Millenium til TV 2/Fyn søndag, inden afgørelsen.

- Der er streng konkurrence, så det er svært at være sikker på en VM-plads. Jeg håber da på, at jeg i dag kan bevise, at jeg skal med.

Det lykkedes altså Ian Millenium at få en plads ved VM.

Cykelsportens Formel 1

Cyklecross er en disciplin, hvor rytterne konkurrerer på en rute, der som regel består af en kombination af veje, marker og stier med forhindringer eller stigninger, der tvinger rytterne til at springe af og på cyklen.

- Der er mange, der betegner det (cyklecross, red.), som cykelsportens Formel 1, fordi det er et meget kort løb. Vi skal kun køre cirka 45 minutter i dag, fortæller Ian Millenium.

Cyklerne ligner almindelige racercykler, men er mere robuste.