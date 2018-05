Gammel ghettokending på ghettoliste - igen

Boligområdet Korsløkkeparken Øst, der ellers i 2014 blev taget af ghettolisten, er igen at finde på listen efter regeringen onsdag har fremlagt dele af den nye ghettoplan.

En gammel fynsk ghettokending er nu igen med på listen over landets ghettoer.

Korsløkkeparken Øst, der ligger i den sydøstlige del af Odense ud til Nyborgvej, er igen med på regeringens liste over ghettoområder.

Onsdag blev det besluttet, at den såkaldte ghettoliste udvides fra de nuværende 22 boligområder til 30.

Det er resultatet af ny en aftale på boligområdet, der skal modvirke parallelsamfund i Danmark. Det er regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF, der står bag aftalen, der er den første, som er faldet på plads siden regeringen i marts præsenterede sit ghettoudspil.

Det fynske boligområde Korsløkkeparken Øst, hvor der bor 2.002 odenseanere, er med på den såkaldte ghettoliste igen, fordi flere af kriterierne for listen bliver ændret.

Blev ellers taget af listen

I 2014 blev boligområdet Korsløkkeparken Øst ellers taget af ghettolisten, fordi der blev lavet om på, hvordan boligområder kommer på listen. Tidligere skulle et område kun opfylde to ud af tre kriterier, mens det i 2014 blev lavet om til, at områderne skulle opfylde tre ud af fem kriterier. Det gjorde at Korsløkkeparken Øst røg af ghettolisten.

Kriterierne omhandler arbejdsløshed, etnicitet, kriminalitet, uddannelse og indkomst hos beboerne i området på mindst 1000 indbyggere.

Men nu har regeringen besluttet at ryste posen med ghettokriterierne igen, hvilket har bragt det odenseanske boligområde op på listen listen igen.

Ghettoerne skal afvikles

En anden del af den nye aftale er, at andelen af almene familieboliger i de hårdeste ghettoområder skal nedbringes til højst 40 procent inden 2030, hvor alle ghettoer skal være afskaffet.

- Jeg er glad for, at vi med dagens aftale får en række nye og effektive redskaber til at ændre bolig- og beboersammensætningen, så vi kan få vendt udviklingen i ghettoområderne, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) onsdag formiddag.

- Aftalen sikrer, at vi efter flere årtiers forsøg på at nedbryde ghettoområderne skærper indsatsen markant.

De nye ghettokriterier: Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Andelen af beboere på 18 år og derover dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

