Fynsk betjent på anklagebænken: Gav bøde og blev anmeldt

Klokken er omkring 18.50 og politiassistent Birger Møller Jensen har forladt politibilen.

Han finder hurtigt ejeren af en trailer, der generer trafikken. Birger Møller Jensen tager en snak med trailerens ejer, der ender med at få en bøde, da traileren ikke har en gyldig nummerplade.

Det kan ende der, hvor mine kolleger siger, at de ikke vil have penge med på arbejde for at passe det Kurt Bønnelykke, næstformand, Fyns Politiforening

- Anklagermyndigheden mod Birger Møller Jensen, siger dommeren fra enden af det lange retslokale.

Klokken 13.00 den 3. juli sidder Birger Møller Jensen mere end ét år efter episoden på anklagebænken ved retten i Svendborg. Han er tiltalt for at have kørt mod færdselsretningen den juni aften for godt et år siden.

Ifølge manden, der fik trailerbøden, kørte patruljebilen mod en kørselsretningen på en strækning på godt 30 meter.

Det er første gang i sine 37 år lange politikarriere, at Birger Møller Jensen sidder som tiltalt i stedet for vidne.

Dømt på stribe

Birger Møller Jensen er langt fra den eneste fynske politibetjent, der er havnet på anklagebænken for en trafikforseelse, mener Fyns Politiforening.

- Kolleger bliver dømt på stribe, forklarer Kurt Bønnelykke, der er næstformand i Fyns Politiforening.

- Indenfor det seneste år til halvandet er der kommet flere og flere sager, hvor mine kollegaer skal i retten, fortæller næstformanden.

Sagerne skyldes i flere tilfælde, at politifolkene er blevet tiltalt for overtræde udrykningsbekendtgørelsen. Den tillader, at politiet i særlige tilfælde kan køre hurtigere end fartgrænsen tillader, krydse spærrelinjer og andre manøvre, som ellers er i strid med færdselsloven.

Udrykningskørsel Udrykningskørsel dækker som hovedregel over kørsel med blink og lys. Den giver politi og andre myndigheder mulighed for at tilsidesætte færdselsloven. I særlige tilfælde er det ikke nødvendigt at bruge blink og lys, hvis det skønnes nødvendig af hensyn til formålet. Det kan eksempelvis være ved meget korte distancer eller ved indbrud, hvor man ikke vil skræmme tyven væk. Kilde: Bekendtgørelse om udrykningskørsel

Det er Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), som modtager og behandler klager over politiets adfærd. Ifølge myndigheden er der sket en markant stigning i antallet af indkomne færdselssager på Fyn.

Fra 2012 til 2018 er antallet af færdeselssager vokset fra 29 til 59.

Det er også DUP, der har modtaget klagen fra den mand, som Birger Møller Jensen i 2018 gav en bøde. Siden da har Statsadvokaten besluttet at rejse tiltale for overtrædelse af færdselsloven.

2.000 kroner i bøde

Nu starter proceduren, lyder det fra dommeren.

Birger Møller Jensen hviler hovedet mod sin knyttede hånd. Hans højre hånd får kuglepennen til at danse på papiret, mens den forsøger at indhente anklagerens strøm af ord.

Om lidt falder afgørelsen for den fynske politibetjent, der risikerer at skulle betale 2.000 kroner for at have kørt mod en ensretning.

Hos Fyns Politiforening frygter man, at sager som Birger Møller Jensen kan få store konsekvenser for politifolkenes arbejde.

- Det kan ende der, hvor mine kolleger siger, at de ikke vil have penge med på arbejde for at passe det, forklarer Kurt Bønnelykke.

Næstformanden i Fyns Politiforening er bange for, at det kan give eksempelvis indbrudstyve mere frit spil, hvis betjente ikke tør køre hurtigt uden at tænde for sirenen.

Kritik af anklager

Klokken er næsten 15.30.

Dommeren er klar til at afsige dommen.

Det er utrolig ærgerligt, at vi har en offentlig myndighed, der i den grad går efter os Birger Møller Jensen, politibetjent

Birger Møller Jensen bliver frifundet, da der ikke var beviser nok for, at han førte patruljebilen, da den kørt mod ensretningen.

Udenfor retten står en lettet politimand.

- Det er langt ude, når vi (politifolk, red.) skal tiltales i den her slags sager, forklarer han.

Det er Statsadvokaten i Viborg, der har ført sagen mod Birger Møller Jensen. Det har ikke været muligt at få en kommentar.

- Det er utrolig ærgerligt, at vi har en offentlig myndighed, der i den grad går efter os, lyder det fra politimanden.

Han bliver bakket op af sin forsvarer.

- Det er efter min opfattelse en sag, som er rejst på et alt for spinkelt grundlag, forklarer forsvarsadvokat Jakob Buch-Jepsen.

Advokaten langer også ud efter Statsadvokaten i Viborg:

- Jeg ser, at Statsadvokaten i Viborg har rejst en række sager i den senere tid - blandt andet færdselssager - hvor man har rejst det på et for spinkelt grundlag. Niveauet for, hvornår man rejser tiltale skulle gerne være ens, om man er politibetjent eller Hr. og Fru. Danmark, understreger han.

Hvis nu Birger Møller Jensen ikke havde politibetjent, var sagen så endt her?

- Ikke med sagens grundlag, understreger Jakob Buch-Jepsen.

Ifølge Politiforbundet er en ny udrykningsbekendtgørelse på vej. Det er uvist, hvornår den er færdig.

