Godt vejr og gode ben: H.C. Andersen Marathon var et hit

Odenses gader blev søndag fyldt op med 5.400 løbeglade maratonløbere fra i alt 49 nationer til H.C. Andersen Marathon.

Med højt humør og solskin tilbagelagde de ruter, der var 10, 21 eller 42 kilometer lange.

Kenyaneren Paul Katisha Matheka var den første af dagens maratonløberne, der kunne krydse målstregen med en tid på 2 timer, 13 minutter og 18 sekunder.

- Det er min første gang i Danmark, og jeg er meget glad, for jeg vandt løbet. Jeg havde ikke forventet det, men Gud hjalp mig, siger en tilfreds Paul Katisha Matheka til TV 2/Fyn.

I hælene på Poul Kitcha Matheka kom den hollandskfødte Thijs Nijhuis, der sikrede sig titlen som danmarksmester i maratonløb med en tid på 2 timer, 19 minutter og 42 sekunder.

- Det er fedt at blive nummer to, og det er også rigtig fedt at blive dansk mester. Jeg synes, det gik over al forventning. Jeg fik lidt kramper i maven, men jeg var super glad for at komme ind på stadion og stå her i solskin og være glad, siger Thijs Nijhuis til TV 2/Fyn.

Det er 19. gang, H.C. Andersen Marathon afvikles, og forberedelserne til et 20-års jubilæum er så småt i gang.

- Vi skal i gang med at tænke over, hvordan vi vil fejre 20-års jubilæet. For selvfølgelig skal der ske noget specielt. Det kunne være sjovt, hvis vi kunne lave endnu mere underholdning langs ruten. Jeg er selv ude og se mange internationale maratonløb, og der står tit en med en guitar eller en saxofon og spiller noget musik ude ved vejkanten, siger løbsdirektøren Torben Simonsen.

Løbet er opkaldt efter den fynske eventyrforfatter H.C. Andersen. Af sportslig karakter kan nævnes, at rekorden i H.C. Andersen Marathon lyder på 2 timer, 10 minutter og 37 sekunder. Rekordtiden er i øvrigt det hurtigste maratonløb i Skandinavien i dette årtusinde.

Trods de mange afspærringer fortæller Fyns Politi, at trafikken under H.C. Andersen Marathon er forløbet uden nævneværdige problemer.