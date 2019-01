Slem forskrækkelse: Gren ramte bilist på motorvejen

En kvinde fik sig en slem forskrækkelse ved 21-tiden, da hun kom kørende på Den Fynske Motorvej.

Mellem afkørsel 45 og afkørsel 46 tæt ved motorvejsbroen Skaboeshusevej i Nyborg blev hendes bil pludselig ramt af en gren.

En anden bilist observerede hændelsen og ringede til politiet. I første omgang lød anmeldelsen på, at et træ var væltet ned over bilen, men da politiets patrulje ankom til stedet kunne det konstateres, at det en gren som var faldet ned og havde ramt bilen.

Kvinden slap uskadt fra hændelsen og slap således med forskrækkelsen.

Læs også Skud mod biltyve Efter voldsomt tyveri af Audi er 33-årig fængslet

Læs også Varebil væltet: Storebæltsbroen er genåbnet efter uheld