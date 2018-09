Lindø-ansatte politianmelder nabovirksomheder: - Det er hærværk det her

En strid mellem en gruppe medarbejdere ved MHI Vestas på Lindø og virksomhederne Fayard og Gardit lander nu på bordet hos Fyns Politi.

Listen af anmeldere er lang - 69 ansatte ved virksomheden MHI Vestas har skrevet under på den politianmeldelse, der torsdag eftermiddag blev sendt til Fyns Politi.

Her anmelder de nabovirksomhederne Fayard, som er et reparations-skibsværft, og Gardit, som laver overfladebehandlinger af stål og beton, for hærværk.

Stridens omdrejningspunkt er - ifølge anmelderne - partikler fra maling og fra sand- og vandblæsning af skibe.

Partikler og støv har, ifølge de mange medarbejdere, gennem længere tid ødelagt lak og vinduesviskere på deres parkerede biler, mens de selv har været arbejde.

De må tage ansvar for hærværk

- Det er hærværk det her. Jeg anser det som, at der er nogen, der har gjort et eller andet ved min bil og ikke vælger at tage ansvar for det, siger Michael Lindbjerg Ahle, der er tillidsmand hos MHI Vestas, til TV 2/Fyn.

Derfor har han på vegne af en stor gruppe af sine kolleger valgt at anmelde virksomhederne Fayard og Gardit til politiet for hærværk.

Som dokumentation fremviser han en stor bunke på flere hundrede af de blanketter, som medarbejderne har udfyldt, når de oplevede, at deres biler var blevet svinet til med malerpletter og støv fra sand- og vandblæsning.

- Vi taler jo ikke bare fem til ti stykker, der har problemer med deres biler, siger han og viser de 69 anmeldelser, som han har modtaget, frem.

Michael Lindbjerg Ahle, der er tillidsmand hos MHI Vestas, fortæller, at det ikke kun drejer sig om fem anmeldelser - men hele 69.

Fayard: Vi er totalt uskyldige

Hos skibsreparationsværftet Fayard har direktør Thomas Andersen endnu ikke set politianmeldelsen og ønsker derfor ikke at kommentere selve anmeldelsen nærmere.

Men hans reaktion er, at Fayard ikke har været skyld i noget af det, som virksomheden bliver beskyldt for.

- Jeg har en fuldstændig klar fornemmelse af, at vi er totalt uskyldige i det her. Vi har en meget god måde at konstatere på og analysere på, når folk kommer med en anmeldelse til os, for at se om vi kunne være skyld i sådan noget, siger han.

Direktøren for den anden virksomhed, der er blevet politianmeldt, Gardit, vidste heller ikke besked om anmeldelsen.

- Vi er ikke klar over, at vi er blevet politianmeldt, så hvad det konkret drejer sig om, ved jeg ikke, skriver Morten Lindholt i en mail til TV 2/Fyn.

- Vi er en virksomhed der har lavet overfladebehandling i mange år, og arbejder efter den lovgivning der er gældende for vores aktiviteter på Lindø. Skulle der være tvivl om dette, samarbejder vi selvfølgelig med myndighederne om at finde ud af, hvad der er korrekt, da vi ønsker at drive en ordentlig virksomhed.

Tidligere blev bilerne fikset

Tidligere havde medarbejderne - ifølge tillidsmanden Michael Lindbjerg Ahle - en aftale om, at deres biler kunne blive poleret ved Fayard, hvis den var blevet beskidt af malerrester eller støv.

Men nu er den aftale ophørt, og det er blandt andet dét, der nu får medarbejderne til at melde virksomhederne Fayard og Gardit til politiet.

- For mig personligt er det selvfølgelig min bil, det drejer sig om. Jeg er træt af, at det er den, der bliver vandaliseret gang på gang, siger Michael Lindbjerg Ahle.

Thomas Andersen bekræfter, at virksomheden tidligere rettede op på problemerne med malerpletter på bilerne. Også uden, at man var helt sikker på, om man var skyld i problemet.

- Hvis vi laver en fejl, vil vi selvfølgelig rette den og bøde for det. Men hvis vi kan konstatere, at vi ikke har gjort det, så må vi sige, at det ikke er os, og vi er jo ikke de eneste aktive ude på det område derude, siger Thomas Andersen.

Håber, at de tager det seriøst

Nu håber Michael Lindbjerg Ahle, at det kan blive stoppet én gang for alle.

- Jeg håber på, at de tager det her seriøst. At de vil prøve på at gøre noget ved det. Det er træls for mig og mine kolleger, og det er utrolig dårligt for miljøet herude, siger Michael Lindbjerg Ahle.