Handelsaftale med Japan kan give masser af fynske jobs

Der er stort japansk potentiale for de fynske virksomheder, efter EU og Japan i dag har underskrevet en ny frihandelsaftale, der gør EU-varer billigere i Japan.

De fynske virksomheder, der tør satse på Japan, har tirsdag fået en stor håndsrækning.

EU og Japan har underskrevet en frihandelsaftale, der betyder, at 99 procent af tolden på EU's eksport til Japan vil blive fjernet.

Med andre ord bliver blandt andet danske varer billigere på det japanske marked, der er verdens tredjestørste økonomi, og derved kan et større eksportmarked til Japan åbne sig.

Det er lige ved, at de fynske virksomheder, der allerede er til stede på det japanske marked, griner hele vejen til banken, fordi japanerne er så solide og trofaste samarbejdspartnere. Martin Fischer

Det kan komme til at betyde meget for de fynske virksomheder, der satser på det store japanske marked.

- Det bliver meget nemmere nu. Tekniske og bureaukratiske handelshindringer forsvinder, og nogle toldsatser bortfalder, så det bliver billigere for udvalgte varer at blive solgt i Japan. Så det er en rigtig god ting, siger Martin Fischer.

Han har studeret og arbejdet professionelt med dansk-japanske relationer siden 1997. Han har boet i Japan i to år, besøgt landet på forretningsrejser over 20 gange og rådgiver danske virksomheder om det japanske marked.

Donald Tusk, Shinzo Abe og Jean-Claude Juncker. EU og Japan har tirsdag underskrevet en omfattende frihandelsaftale, som EU-præsident Donald Tusk ifølge nyhedsbureauet AFP kalder "et klart budskab" mod protektionisme. Foto: Martin Bureau / Ritzau Scanpix

Store fynske erhvervsmuligheder

Martin Fischer peger en række erhvervsområder, hvor fynske virksomheder nu får en stor mulighed for at komme til at spille en rolle i den store japanske økonomi.

Han nævner den fynske robotklynge og de virksomheder, der er udsprunget af teknologi til OUH, som potentielle områder, hvor der er gode muligheder for at komme ind med produkter til japanerne, der har samme udfordringer som Danmark i forhold til en befolkning med stadig flere ældre borgere.

- Blandt andet indenfor velfærdsteknologi og sundhedsrelaterede løsninger, altså underleverandørerne til den danske hospitalssektor, er der gode chancer. Det samme er der for design, interiør og livsstil, hvor Danmark i forvejen har en stor stjerne i den japanske forestilling om Skandinavien, og så er der fødevarer, landbrug og økologi, hvor vi på Fyn er stærke, siger Martin Fischer.

Griner hele vejen til banken

Allerede nu er store fynske virksomheder som Carl Hansen & Søn, C.C. Jensen, On Robots, Uhrenholt og Micro Matic inde på det japanske marked.

Også for dem er frihandelsaftalen særdeles gode nyheder, mener Martin Fischer.

- Det er lige ved, at de fynske virksomheder, der allerede er til stede på det japanske marked, griner hele vejen til banken, fordi japanerne er så solide og trofaste samarbejdspartnere. Så investeringen vil helt sikkert komme tilbage. Men det kræver, at man tør satse på noget, der ikke lige er nærmarkedet, men kommer ud over stepperne.

Han er overbevist om, at frihandelsaftalen kan resultere i mange nye, fynske arbejdspladser for de virksomheder, der tør - og som kan leve op til japanernes høje krav.

- Det er jeg sikker på, at den kan. Hvis man har et produkt, som er det bedste på sit område, så vil japanerne uundgåeligt have stor interesse for det, siger Martin Fischer.

- Men det er også et sofistikeret marked, og de vil have det bedste, ellers er de ikke interesserede i det. Så det kræver pondus og langsigtet fokus, hvis man vil ind på det japanske marked. Det kræver gennemtænkte løsninger og stærke personlige relationer til dem, man skal samarbejde med derude, siger Martin Fischer.

